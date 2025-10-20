W sobotę (18.10) w jednym z gospodarstw koło Łomży doszło do wypadku podczas prac gospodarczych. Maszyna potrąciła kobietę będącą w 7. miesięcy ciąży. Jak podaje portal mylomza.pl, kobieta została zahaczona przez wózek widłowy. Maszyną miał kierować jeden z członków rodziny.

Poszkodowana trafiła do szpitala, ale mimo wysiłków lekarzy jej życia oraz życia dziecka nie udało się uratować.

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności tej tragedii.