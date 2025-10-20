Tragedia pod Łomżą. Maszyna potrąciła ciężarną kobietę, nie żyje ona i jej dziecko

2025-10-20 12:28

W gospodarstwie koło Łomży doszło do tragicznego wypadku. Maszyna potrąciła kobietę w siódmym miesiącu ciąży. Mimo pomocy lekarzy nie udało się uratować jej ani dziecka.

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe

W sobotę (18.10) w jednym z gospodarstw koło Łomży doszło do wypadku podczas prac gospodarczych. Maszyna potrąciła kobietę będącą w 7. miesięcy ciąży. Jak podaje portal mylomza.pl, kobieta została zahaczona przez wózek widłowy. Maszyną miał kierować jeden z członków rodziny.

Poszkodowana trafiła do szpitala, ale mimo wysiłków lekarzy jej życia oraz życia dziecka nie udało się uratować.

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności tej tragedii.

Tragiczny wypadek. 19-letnia Patrycja nie żyje. Kobieta była w 8. miesięcy ciąży
