Uwaga na nową metodę oszustów w sklepach. Z kasy zniknęło 1000 zł w ułamek sekundy

Nowa metoda złodziei. Klienci poprosili o pokazanie banknotu, a z kasy zniknęło 1000 zł

Policja z Zambrowa informuje o nowej sztuczce oszustów, która ułatwia kradzież gotówki w sklepach. Przestępcy proszą o pokazanie banknotu lub wymianę pieniędzy, aby w ten sposób rozproszyć kasjera. Z informacji przekazanych przez tamtejszą komendę wynika, że do jednego ze sklepów weszły trzy osoby – dwie kobiety i mężczyzna, posługujący się łamanym angielskim. Podczas gdy jedna z klientek odeszła z pracownicą w głąb sklepu, druga kobieta i mężczyzna zostali przy kasie. Po uregulowaniu rachunku za wybrane artykuły poprosili o pokazanie im banknotu 200-złotowego, tłumacząc, że jeszcze nigdy takiego nie widzieli.

Pracownica wyciągnęła z kasy dwustuzłotówkę i pozwoliła ją obejrzeć. Mężczyzna wziął banknot do rąk, przyjrzał się mu, po czym go oddał. W tym samym czasie obie osoby znajdowały się na tyle blisko kasy, że mogły swobodnie obserwować jej zawartość. Chwilę po ich wyjściu kasjerka zorientowała się, że brakuje jej 1000 zł.

Policjanci z Zambrowa radzą, jak nie dać się okraść oszustom przy rozmienianiu pieniędzy

Policja podkreśla, że takie sytuacje to wyreżyserowane zamieszanie, którego celem jest zmylenie pracownika. Ostrożność powinny budzić zwłaszcza osoby, które wielokrotnie przekazują i odbierają gotówkę, zmieniają zdanie lub próbują zmusić kasjera do robienia kilku rzeczy naraz.

Sprzedawca ma prawo odmówić rozmienienia pieniędzy, jeśli tylko zachowanie klienta wyda mu się podejrzane. Po każdym takim dziwnym incydencie warto natychmiast przeliczyć zawartość kasetki.

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Nie daj się zaskoczyć presją ani pośpiechem. Jeżeli sytuacja wydaje się podejrzana, przerwij transakcję i poproś o pomoc drugiego pracownika

To zupełnie nowy sposób oszustwa - na absorbującego uwagę klienta. W Zambrowie ze sklepowej kasetki zginęło w ten sposób tysiąc złotych.https://t.co/rv1J97wOuD— Radio Białystok (@radiobialystok) August 13, 2026

W razie wykrycia manka w kasie lub podejrzenia kradzieży konieczne jest zabezpieczenie nagrań z kamer i powiadomienie organów ścigania. Monitoring to kluczowy dowód pozwalający odtworzyć przebieg zdarzenia i zidentyfikować sprawców.