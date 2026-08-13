Uwaga na nową metodę oszustów w sklepach. Z kasy zniknęło 1000 zł w ułamek sekundy

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-13 21:20

Policja ostrzega kasjerów przed naciągaczami, którzy wykorzystują prośbę o rozmienienie pieniędzy lub pokazanie konkretnego banknotu jako okazję do kradzieży. Ich metoda to robienie zamieszanie i odwrócenie uwagi pracownika. W jednym ze sklepów w Zambrowie po wizycie trójki klientów kasjerka odkryła brak 1000 zł.

Plik banknotów o nominale 200 złotych rozłożony w wachlarz. O kradzieżach w sklepach przeczytasz na SE Białystok.
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI W centrum obrazu znajduje się rozłożony wachlarz banknotów o nominale 200, częściowo widoczny jest również nominał 2000 na banknocie w tle. Dominują odcienie zieleni, bieli, fioletu i szarości. Na banknotach widoczny jest profil postaci w koronie. Banknoty ułożone są na ciemnoszarym, jednolitym tle.

Nowa metoda złodziei. Klienci poprosili o pokazanie banknotu, a z kasy zniknęło 1000 zł

Policja z Zambrowa informuje o nowej sztuczce oszustów, która ułatwia kradzież gotówki w sklepach. Przestępcy proszą o pokazanie banknotu lub wymianę pieniędzy, aby w ten sposób rozproszyć kasjera. Z informacji przekazanych przez tamtejszą komendę wynika, że do jednego ze sklepów weszły trzy osoby – dwie kobiety i mężczyzna, posługujący się łamanym angielskim. Podczas gdy jedna z klientek odeszła z pracownicą w głąb sklepu, druga kobieta i mężczyzna zostali przy kasie. Po uregulowaniu rachunku za wybrane artykuły poprosili o pokazanie im banknotu 200-złotowego, tłumacząc, że jeszcze nigdy takiego nie widzieli.

Pracownica wyciągnęła z kasy dwustuzłotówkę i pozwoliła ją obejrzeć. Mężczyzna wziął banknot do rąk, przyjrzał się mu, po czym go oddał. W tym samym czasie obie osoby znajdowały się na tyle blisko kasy, że mogły swobodnie obserwować jej zawartość. Chwilę po ich wyjściu kasjerka zorientowała się, że brakuje jej 1000 zł.

Policjanci z Zambrowa radzą, jak nie dać się okraść oszustom przy rozmienianiu pieniędzy

Policja podkreśla, że takie sytuacje to wyreżyserowane zamieszanie, którego celem jest zmylenie pracownika. Ostrożność powinny budzić zwłaszcza osoby, które wielokrotnie przekazują i odbierają gotówkę, zmieniają zdanie lub próbują zmusić kasjera do robienia kilku rzeczy naraz.

Sprzedawca ma prawo odmówić rozmienienia pieniędzy, jeśli tylko zachowanie klienta wyda mu się podejrzane. Po każdym takim dziwnym incydencie warto natychmiast przeliczyć zawartość kasetki.

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Nie daj się zaskoczyć presją ani pośpiechem. Jeżeli sytuacja wydaje się podejrzana, przerwij transakcję i poproś o pomoc drugiego pracownika

W razie wykrycia manka w kasie lub podejrzenia kradzieży konieczne jest zabezpieczenie nagrań z kamer i powiadomienie organów ścigania. Monitoring to kluczowy dowód pozwalający odtworzyć przebieg zdarzenia i zidentyfikować sprawców.

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