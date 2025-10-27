Kierowcy robią to nagminnie, policja jest bezlitosna. Posypały się mandaty

- Policjanci z Sejn przeprowadzili akcję „Prędkość i wyprzedzanie”.
- Kontrole ujawniły kierowców „mrugających” światłami drogowymi.
- Takie ostrzeganie przed patrolami jest niezgodne z przepisami.
- Pięciu kierujących otrzymało po 200 zł mandatu i 4 punkty karne.
- Policja przypomina, że ostrzeganie może pomagać także pijanym lub nieuprawnionym kierowcom.
- Światła mijania muszą być włączone przez całą dobę – za brak grozi 100 zł i 2 punkty.
Policjanci z Sejn w ostatnich dniach przeprowadzili akcję, podczas której skupili się nie tylko na przekroczeniach prędkości, ale także na kierowcach niewłaściwie korzystających ze świateł drogowych. Jak się okazało, wielu z nich używa ich niezgodnie z przepisami – ostrzegając innych uczestników ruchu przed policyjnymi kontrolami.
Podczas jednej zmiany funkcjonariusze zatrzymali kilku kierowców, którzy "mrugali" światłami, by ostrzec innych przed kontrolą. Jak podkreśla policja, to działanie niezgodne z przepisami. Pięciu kierujących zostało ukaranych mandatami po 200 złotych oraz otrzymało po 4 punkty karne.
Zatrzymani nie potrafili wyjaśnić swojego zachowania. Mundurowi przypominają, że ostrzegając w ten sposób innych, można nieświadomie pomóc osobom, które stanowią realne zagrożenie na drodze – np. pijanym kierowcom, osobom pod wpływem narkotyków lub tym, którzy nie mają uprawnień do prowadzenia pojazdu.
Czytaj też: Zarobki w polskiej policji. Nie wszyscy wiedzą. Imponująca kwota już na starcie
Funkcjonariusze zwracają uwagę, że tego typu ostrzeganie nie ma nic wspólnego z troską o bezpieczeństwo. Policja apeluje o rozwagę i przypomina, że każdy uczestnik ruchu ma obowiązek stosować się do przepisów, a próby „pomagania” innym kierowcom w uniknięciu kontroli to działanie nieodpowiedzialne.
Czytaj też: Bielsk Podlaski. 16-latek uciekał oplem przed policją. W aucie miał dwóch kolegów
O czym warto pamiętać:
- Kierowcy muszą używać świateł mijania przez całą dobę, niezależnie od pogody i pory roku.
- Za jazdę bez świateł grozi mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne.
- Niewłaściwe używanie świateł drogowych, w tym ostrzeganie innych kierowców, może skończyć się mandatem w wysokości 200 zł i 4 punktami.
- Jazda bez świateł to nie tylko wykroczenie, ale też realne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu.