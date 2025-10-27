Kierowcy robią to nagminnie, policja jest bezlitosna. Posypały się mandaty

Policjanci z Sejn przeprowadzili akcję „Prędkość i wyprzedzanie”.

Kontrole ujawniły kierowców „mrugających” światłami drogowymi.

Takie ostrzeganie przed patrolami jest niezgodne z przepisami.

Pięciu kierujących otrzymało po 200 zł mandatu i 4 punkty karne.

Policja przypomina, że ostrzeganie może pomagać także pijanym lub nieuprawnionym kierowcom.

Światła mijania muszą być włączone przez całą dobę – za brak grozi 100 zł i 2 punkty.

Policjanci z Sejn w ostatnich dniach przeprowadzili akcję, podczas której skupili się nie tylko na przekroczeniach prędkości, ale także na kierowcach niewłaściwie korzystających ze świateł drogowych. Jak się okazało, wielu z nich używa ich niezgodnie z przepisami – ostrzegając innych uczestników ruchu przed policyjnymi kontrolami.

Podczas jednej zmiany funkcjonariusze zatrzymali kilku kierowców, którzy "mrugali" światłami, by ostrzec innych przed kontrolą. Jak podkreśla policja, to działanie niezgodne z przepisami. Pięciu kierujących zostało ukaranych mandatami po 200 złotych oraz otrzymało po 4 punkty karne.

Zatrzymani nie potrafili wyjaśnić swojego zachowania. Mundurowi przypominają, że ostrzegając w ten sposób innych, można nieświadomie pomóc osobom, które stanowią realne zagrożenie na drodze – np. pijanym kierowcom, osobom pod wpływem narkotyków lub tym, którzy nie mają uprawnień do prowadzenia pojazdu.

Czytaj też: Zarobki w polskiej policji. Nie wszyscy wiedzą. Imponująca kwota już na starcie

Funkcjonariusze zwracają uwagę, że tego typu ostrzeganie nie ma nic wspólnego z troską o bezpieczeństwo. Policja apeluje o rozwagę i przypomina, że każdy uczestnik ruchu ma obowiązek stosować się do przepisów, a próby „pomagania” innym kierowcom w uniknięciu kontroli to działanie nieodpowiedzialne.

Czytaj też: Bielsk Podlaski. 16-latek uciekał oplem przed policją. W aucie miał dwóch kolegów

O czym warto pamiętać:

Kierowcy muszą używać świateł mijania przez całą dobę, niezależnie od pogody i pory roku.

Za jazdę bez świateł grozi mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne.

Niewłaściwe używanie świateł drogowych, w tym ostrzeganie innych kierowców, może skończyć się mandatem w wysokości 200 zł i 4 punktami.

Jazda bez świateł to nie tylko wykroczenie, ale też realne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu.

Nastolatek podczas pościgu rozbijał policyjne radiowozy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.