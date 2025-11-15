Tragiczny wypadek w Kurianach. Ciężarówka śmiertelnie potrąciła pieszego na DK19

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-11-15 7:08

W Kurianach koło Białegostoku samochód ciężarowy potrącił mężczyznę na DK 19. Według wstępnych ustaleń pieszy stał na jezdni. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowy przebieg tego tragicznego zdarzenia.

Autor: AndrzejRembowski/ Pixabay.com

W nocy z piątku na sobotę (14/15.11) w Kurianach niedaleko Białegostoku doszło do tragicznego zdarzenia. Kilkanaście minut po północy samochód ciężarowy jadący DK 19 potrącił mężczyznę. - Wstępne ustalenia wskazują, że pieszy stał na jezdni - informuje młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy KWP w Białymstoku.

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tego tragicznego wypadku.

