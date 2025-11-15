W nocy z piątku na sobotę (14/15.11) w Kurianach niedaleko Białegostoku doszło do tragicznego zdarzenia. Kilkanaście minut po północy samochód ciężarowy jadący DK 19 potrącił mężczyznę. - Wstępne ustalenia wskazują, że pieszy stał na jezdni - informuje młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy KWP w Białymstoku.

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tego tragicznego wypadku.