To było czołowe zderzenie. Kobieta nie żyje. Tragiczny wypadek w Podlaskiem

Jacek Chlewicki
2025-09-30 11:38

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek (30 września) przed godziną 10 w rejonie miejscowości Brzóski Brzezińskie (woj. podlaskie). Na prostym odcinku drogi zderzyły się dwa samochody osobowe – kia i renault. W wyniku zdarzenia śmierć poniosła 80-letnia pasażerka jednego z pojazdów.

Autor: KPP Wysokie Mazowieckie/ Materiały prasowe
  • Wypadek miał miejsce we wtorek (30.09) około godz. 9:43 w Brzóski Brzezińskie.
  • 31-letnia kierująca kią zjechała na przeciwległy pas i uderzyła w prawidłowo jadące renault.
  • Zginęła 80-letnia pasażerka kia.
  • Kierująca kią oraz pasażerka renault trafiły do szpitala.
  • Policja pod nadzorem prokuratora ustala dokładne przyczyny i okoliczności wypadku.
  • Obaj kierowcy byli trzeźwi.

Do tego tragicznego wypadku doszło we wtorek (30.09) około godziny 9:43. W rejonie miejscowości Brzóski Brzezińskie zderzyły się ze sobą dwa samochody. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 31-letnia kierująca kią na prostym odcinku drogi z nieustalonych przyczyn zjechała na przeciwległy pas uderzając w prawidłowo jadący renault - informuje mł. asp. Kinga Wlazło, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

W wyniku zdarzenia 80-letnia pasażerka kia zmarła. Pasażerka renault oraz kierująca kią zostały przetransportowane do szpitala. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tego tragicznego wypadku. Wiadomo, że kierowcy byli trzeźwi.

