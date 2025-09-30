To było czołowe zderzenie. Kobieta nie żyje. Tragiczny wypadek w Podlaskiem

Wypadek miał miejsce we wtorek (30.09) około godz. 9:43 w Brzóski Brzezińskie.

31-letnia kierująca kią zjechała na przeciwległy pas i uderzyła w prawidłowo jadące renault.

Zginęła 80-letnia pasażerka kia.

Kierująca kią oraz pasażerka renault trafiły do szpitala.

Policja pod nadzorem prokuratora ustala dokładne przyczyny i okoliczności wypadku.

Obaj kierowcy byli trzeźwi.

Do tego tragicznego wypadku doszło we wtorek (30.09) około godziny 9:43. W rejonie miejscowości Brzóski Brzezińskie zderzyły się ze sobą dwa samochody. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 31-letnia kierująca kią na prostym odcinku drogi z nieustalonych przyczyn zjechała na przeciwległy pas uderzając w prawidłowo jadący renault - informuje mł. asp. Kinga Wlazło, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

W wyniku zdarzenia 80-letnia pasażerka kia zmarła. Pasażerka renault oraz kierująca kią zostały przetransportowane do szpitala. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tego tragicznego wypadku. Wiadomo, że kierowcy byli trzeźwi.