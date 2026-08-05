Kobieta przeżyła piekło. Uciekła, ale 38-latek znalazł ją w szpitalu

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-08-05 9:23

38-letni mieszkaniec Białegostoku został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Według ustaleń policji mężczyzna wielokrotnie uderzał swoją partnerkę, szarpał ją za włosy i nie pozwalał jej opuścić mieszkania. Kobiecie udało się uciec dopiero nad ranem. Trafiła do szpitala, gdzie podejrzany miał ponownie ją zaatakować.

Zatrzymany mężczyzna w kajdankach na nogach wsiada do radiowozu. O ataku w szpitalu przeczytasz na SE Białystok.
Autor: KMP Białystok/ Materiały prasowe
  • Kobieta była przetrzymywana do rana.
  • Uciekła, korzystając z nieuwagi partnera.
  • 38-latek został zatrzymany w szpitalu.
  • Grozi mu do 25 lat więzienia.

Kobieta uciekła z mieszkania i trafiła do szpitala

Do pierwszego zdarzenia miało dojść podczas spotkania w mieszkaniu znajomego. Jak przekazała pokrzywdzona, jej partner wielokrotnie bił ją po twarzy oraz szarpał za włosy. Kiedy próbowała uciec, uniemożliwił jej wyjście.

Kobieta miała być przetrzymywana w mieszkaniu aż do rana. W pewnym momencie wykorzystała chwilę nieuwagi 38-latka, wydostała się z bloku i trafiła do szpitala.

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38-latek zatrzymany na szpitalnym oddziale

Mężczyzna odnalazł partnerkę w jednej z białostockich placówek. Według policji przyszedł na oddział nietrzeźwy, wszczął awanturę, zachowywał się agresywnie i ponownie zaatakował kobietę. Interweniujący funkcjonariusze zatrzymali go, a następnie przewieźli do policyjnego aresztu.

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Prokurator przedstawił 38-latkowi zarzut bezprawnego pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem, połączonego z groźbami i spowodowaniem średniego uszczerbku na zdrowiu. Wystąpił również o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Sąd uwzględnił ten wniosek i zdecydował, że podejrzany spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie. Mężczyźnie grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności.

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