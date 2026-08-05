Kobieta przeżyła piekło. Uciekła, ale 38-latek znalazł ją w szpitalu

Kobieta była przetrzymywana do rana.

Uciekła, korzystając z nieuwagi partnera.

38-latek został zatrzymany w szpitalu.

Grozi mu do 25 lat więzienia.

Kobieta uciekła z mieszkania i trafiła do szpitala

Do pierwszego zdarzenia miało dojść podczas spotkania w mieszkaniu znajomego. Jak przekazała pokrzywdzona, jej partner wielokrotnie bił ją po twarzy oraz szarpał za włosy. Kiedy próbowała uciec, uniemożliwił jej wyjście.

Kobieta miała być przetrzymywana w mieszkaniu aż do rana. W pewnym momencie wykorzystała chwilę nieuwagi 38-latka, wydostała się z bloku i trafiła do szpitala.

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38-latek zatrzymany na szpitalnym oddziale

Mężczyzna odnalazł partnerkę w jednej z białostockich placówek. Według policji przyszedł na oddział nietrzeźwy, wszczął awanturę, zachowywał się agresywnie i ponownie zaatakował kobietę. Interweniujący funkcjonariusze zatrzymali go, a następnie przewieźli do policyjnego aresztu.

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Prokurator przedstawił 38-latkowi zarzut bezprawnego pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem, połączonego z groźbami i spowodowaniem średniego uszczerbku na zdrowiu. Wystąpił również o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Sąd uwzględnił ten wniosek i zdecydował, że podejrzany spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie. Mężczyźnie grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności.

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