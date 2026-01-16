Ukrainka znieważyła tłumaczkę podczas przesłuchania. Padły wulgarne słowa

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-01-16 14:23

Bielscy policjanci zatrzymali 56-letnią obywatelkę Ukrainy, która podczas policyjnego przesłuchania miała znieważyć tłumaczkę biorącą udział w czynności. Kobieta została osadzona w policyjnym areszcie, a następnie przekazana Straży Granicznej. Grozi jej kara do roku pozbawienia wolności.

Ukrainka znieważyła tłumaczkę podczas przesłuchania. Padły wulgarne słowa

i

Autor: KPP Bielsk Podlaski/ Materiały prasowe
Białystok SE Google News

Do zdarzenia doszło w trakcie przesłuchania prowadzonego przez funkcjonariuszy w ramach postępowania karnego. Kobieta występowała w nim w charakterze świadka. Ze względu na barierę językową do czynności została przybrana tłumaczka języka rosyjskiego.

W trakcie przesłuchania 56-latka zaczęła kierować pod adresem tłumaczki wulgarne i obraźliwe słowa. Zachowanie to miało miejsce podczas wykonywania przez nią obowiązków służbowych. Interweniujący policjanci zdecydowali o zatrzymaniu kobiety, która nie opuściła już budynku komendy.

Zatrzymana została przewieziona do policyjnego aresztu, gdzie usłyszała zarzut znieważenia osoby przybranej do pomocy przez funkcjonariusza publicznego podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Za to przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Czytaj też: Zabójstwo Elżbiety obudziło demony. Mieszkańcy Bielska Podlaskiego w strachu! „Boję się wyjść z mieszkania”

Po wykonaniu czynności procesowych obywatelka Ukrainy została przekazana funkcjonariuszom Straży Granicznej. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu jej do powrotu.

Czytaj też: "Piękna kobieta, uśmiechnięta i żywiołowa". Emilia po kłótni z mężem wyszła z auta i już nie wróciła

Uciekł policjantom na zamarnięty staw
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BIELSK PODLASKI