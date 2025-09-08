Uniewinnienie w procesie aktywistów. Prokuratura chciała więzienia, sąd odrzucił zarzuty

Sąd Rejonowy w Hajnówce uniewinnił pięcioro aktywistów pomagających migrantom na granicy z Białorusią.

Prokuratura domagała się kar więzienia – rok i cztery miesiące dla każdej z osób.

Początkowo zarzuty dotyczyły pomocnictwa w nielegalnym przekraczaniu granicy, później zmieniono je na ułatwianie pobytu w Polsce.

Jednej osobie zarzucono dostarczanie jedzenia, ubrań i udzielanie schronienia migrantom w lesie.

Cztery inne osoby miały przewozić cudzoziemców w głąb kraju.

Wyrok nie jest prawomocny.

- Nie ma dowodów, by oskarżeni osiągnęli jakąś korzyść osobistą lub majątkową; nie można interpretować przepisów w taki sposób, że chodzi o korzyść dla osób, którym udzielono pomocy - tak hajnowski sąd uzasadnił uniewinnienie pięciorga aktywistów oskarżonych o ułatwianie migrantom niezgodnego z prawem pobytu w Polsce.

Prokuratura chciała w tej sprawie kar roku i czterech miesięcy więzienia dla każdej z osób oskarżonych, przy surowszej kwalifikacji prawnej - zarzucając im pomocnictwo do nielegalnego przekroczenia granicy. Obrona i sami oskarżeni - uniewinnienia.

W procesie odpowiada pięć osób. Cztery z nich zostały zatrzymane, gdy przewoziły migrantów. Początkowo śledczy postawili im zarzuty pomocnictwa w marcu 2022 r. w nielegalnym przekraczaniu granicy polsko-białoruskiej przez Egipcjanina i rodzinę z Iraku.

Po dwuletnim śledztwie prokuratura zmieniła te zarzuty na ułatwianie migrantom, niezgodnego z prawem pobytu w Polsce i w takiej wersji do sądu trafił akt oskarżenia. Jedną osobę oskarżyła m.in. o to, że dostarczała migrantom jedzenie i ubrania, gdy ci przebywali w lesie. Miała też przekazywać im informacje przydatne w razie zatrzymania, udzielić schronienia i zapewnić odpoczynek. Pozostałe cztery o to, że przewoziły w głąb kraju tych cudzoziemców.

