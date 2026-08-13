Nowy dworzec kolejowy w Łapach. PKP ogłasza przetarg i podaje terminy

Pasażerowie korzystający ze stacji w Łapach obecnie nie mają do dyspozycji dworca. Poprzedni budynek, pochodzący z lat 60. XX wieku, został rozebrany podczas modernizacji linii kolejowej.

Nowy obiekt ma być niewielkim, jednokondygnacyjnym budynkiem o powierzchni około 220 mkw. W środku znajdą się poczekalnia, hol, toalety oraz powierzchnia przeznaczona do wynajęcia przez samorząd.

Czytaj też: Pociągi znowu w Łomży. W sieci pojawiło się wstrząsające nagranie z przejazdu

Dworzec zostanie przystosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. PKP przewidują również montaż monitoringu i innych systemów bezpieczeństwa. Zagospodarowany zostanie teren wokół budynku – pojawią się m.in. chodniki, zieleń, ławki oraz zadaszone stojaki na rowery.

Projekt obiektu jest już gotowy. Teraz w przetargu wyłoniona zostanie firma, która przeprowadzi roboty budowlane. Ich rozpoczęcie zaplanowano na IV kwartał tego roku.

Jeśli inwestycja będzie przebiegała zgodnie z planem, pasażerowie skorzystają z nowego dworca najpóźniej do końca 2027 roku.

Stacja Łapy leży przy trasie Rail Baltica i obsługuje zarówno połączenia regionalne, jak i dalekobieżne. Zatrzymują się na niej pociągi PKP Intercity oraz POLREGIO.