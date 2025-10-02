Oddano całą obwodnicę Łomży na S61.

Zakończono budowę Via Baltica w Polsce (Budzik–Warszawa).

13 km trasy kosztowało ponad 713 mln zł.

Powstały trzy węzły i most nad Narwią (1,2 km).

Inwestycję dokończyła firma Intercor.

Cała Via Baltica: 310 km, koszt ok. 11 mld zł (6 mld zł z UE).

Polska jako pierwsza ukończyła ten szlak na swoim terenie.

13-kilometrowa obwodnica Łomży, przebiegająca od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno, kosztowała ponad 713 mln zł. Jak poinformował wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Stanisław Bukowiec, inwestycja obejmowała budowę trzech węzłów drogowych: Łomża Zachód, Łomża Północ i Nowogród. Najważniejszym elementem była jednak budowa mostu nad doliną Narwi o długości 1,2 km.

Budowa trwała trzy lata, a prace dokończyła firma Intercor po poprzednim wykonawcy. Lewą jezdnię obwodnicy otwarto w 2024 r., teraz udostępniono także prawą nitkę w kierunku Suwałk. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że w ramach tego samego zadania powstaje także 7-kilometrowy fragment drogi krajowej nr 64. Jeszcze w 2025 r. kierowcy pojadą 3-kilometrowym odcinkiem od węzła Łomża Północ do Marianowa, a w 2026 r. kolejnymi 4 km do Elżbiecina.

Via Baltica – strategiczny korytarz

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podkreślił podczas otwarcia, że Via Baltica ma kluczowe znaczenie dla regionu i całego kraju. Wiceminister Stanisław Bukowiec zaznaczył, że obwodnica Łomży dopełnia budowę trasy łączącej kraje nadbałtyckie z Europą Zachodnią. – W tych czasach, w których żyjemy, w czasach niebezpiecznych, trudnych, ważne jest, aby takie strategiczne drogi powstawały, aby było również poczucie bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkańców – powiedział.

Przemysław Kalinka z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce dodał, że Polska jest pierwszym krajem, który zakończył budowę Via Baltica na swoim terytorium.

Budowa całej polskiej części Via Baltica kosztowała około 11 mld zł, z czego 6 mld zł pochodziło ze środków unijnych. Dyrektor GDDKiA w Białymstoku Wojciech Borzuchowski poinformował, że obwodnica Łomży była współfinansowana z funduszy UE: 440,4 mln zł pochodziło z programu Infrastruktura i Środowisko, a 245,9 mln zł z programu FEnIKS 2021-2027.

Via Baltica – europejski szlak

Via Baltica to 310 km drogi ekspresowej w Polsce, łączącej Budzisko na granicy z Litwą z Warszawą. Trasa biegnie wzdłuż całej S61 i łączy się z S8 w rejonie Ostrowi Mazowieckiej. To najważniejszy korytarz drogowy łączący Finlandię, Estonię, Łotwę i Litwę z Polską oraz Europą Zachodnią.

Drogowcy przypominają, że Via Baltica jest częścią europejskiej sieci transportowej TEN-T i wpisuje się w dwa korytarze: Morze Północne – Morze Bałtyckie oraz Morze Bałtyckie – Morze Czarne – Morze Egejskie.

