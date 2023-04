W kieszeniach ruble i dolary. Na Podlasiu znaleziono kolejne zwłoki

Dziecko same w domu, matka błagała o pomoc. Policjanci byli w szoku po tym, co zobaczyli w mieszkaniu

We wtorek (18.04) policjanci poinformowali, że w lesie w rejonie Janowa w pow. hajnowskim znaleziono zwłoki. Zgłoszenie służby otrzymały o godz. 19.30. Szef hajnowskiej prokuratury Jan Andrejczuk powiedział w środę PAP, że zwłoki zostały odnalezione na terenie podmokłym, bagiennym w Puszczy Białowieskiej.

Prokurator dodał, że zmarły był rozebrany, na miejscu była jego odzież i buty; w kieszeni spodni miał ruble białoruskie i amerykańskie dolary, nie było żadnych dokumentów tożsamości. - Przyczynę zgonu wyjaśni sekcja zwłok, natomiast my zakładamy, że najprawdopodobniej było nią wychłodzenie organizmu - powiedział PAP, odnosząc się do okoliczności znalezienia zwłok, które nie miały żadnych widocznych obrażeń, nie były też naruszone przez zwierzęta.

Wiek zmarłego - mężczyzny średniego wzrostu, szczupłej budowy ciała - został oceniony na ok. 30-40 lat. Sądząc po kolorze skóry śledczy przypuszczają, że mógł to być mieszkaniec któregoś z krajów Bliskiego Wschodu. Do badań pobrany zostanie m.in. materiał DNA i inny, przydatny do identyfikacji. - Kiedyś być może uda się ustalić rodzinę zmarłego, to chcielibyśmy ten materiał porównać - dodał prokurator.

Zapora na granicy z Białorusią gotowa. To największa inwestycja w historii Straży Granicznej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.