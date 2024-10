Andrzej z Plutycz już nie udaje. Jest coraz gorzej. Pilny apel do widzów

Datę powtórnego głosowania drugiej tury wyborów wójta wyznaczył na 24 listopada 2024 r. wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Zarządzenie jest realizacją wyroku sądu po proteście wyborczym.

Każdy głos na wagę złota. Dlaczego wybory wójta Korycina trzeba będzie powtórzyć?

Skuteczny protest wyborczy w sprawie wyborów wójta w Korycinie złożyła Beata Matyskiel, która przegrała jednym głosem z wieloletnim - rządzącym nieprzerwanie gminą od 1991 r. - wójtem Mirosławem Lechem. 21 kwietnia w drugiej turze Lech dostał 732 głosy, a Matyskiel - 731. Składając swój protest wnosiła o ponowne przeliczenie głosów, stwierdzenie wygaśnięcia mandatu wójta gminy i o ponowne wybory.

Pisaliśmy szczegółowo o tej sprawie na początku września.

Sąd Okręgowy w Białymstoku, który badał sprawę, unieważnił wybory wójta Korycina, wygasił mandat wybranego tak wójta i nakazał powtórzenie drugiej tury wyborów. Oparł się na przepisach dotyczących głosowania przez pełnomocnika. Uznał za udowodnione, że doszło w tej gminie do posłużenia się tym samym pełnomocnictwem w obu turach głosowania. Sąd nie analizował, ile takich przypadków mogło być, a wziął pod uwagę, że o wyborze zdecydował w Korycinie jeden głos.

Zażalenia złożone na to rozstrzygnięcie oddalił Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Po kilku tygodniach od prawomocnego wyroku sądowego wreszcie wojewoda podjął decyzję - poinformowali w piątek (11 października 2024 r.) jego urzędnicy. Termin nowych wyborów ustalił na 24 listopada 2024 r.

Wojewoda wskazał też premierowi osobę (formalnie to premier ją wyznacza), która do czasu rozstrzygnięcia tych wyborów mogłaby objąć obowiązki wójta. To Krzysztof Mróz, z wykształcenia prawnik, który ukończył także studia podyplomowe na kierunku organizacja i zarządzanie.

