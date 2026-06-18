Zniknęli, a wieś uwierzyła, że wyjechali

Wiatrołuża, jak wiele podlaskich wsi, od lat się wyludnia. Młodzi ludzie wyjeżdżają do większych miast lub za granicę, dlatego nikogo nie dziwiło, że także Marzena i Janusz Z. (47 l.), bliźnięta z niewielkiej miejscowości, nagle przestali pojawiać się wśród sąsiadów.

Mieszkańcy słyszeli różne wyjaśnienia. Jedni mówili, że Janusz wyjechał za pracą lub podjął studia. Inni wierzyli, że Marzena ułożyła sobie życie poza Wiatrołużą albo wstąpiła do zakonu. Nikt nie przypuszczał, że za ich nieobecnością może kryć się dramat.

Jan Anulewicz (81 l.), jeden z najstarszych mieszkańców Wiatrołuży, dobrze pamięta czasy, gdy Janusz pomagał ojcu w gospodarstwie.

– Widziałem, jak razem z ojcem zwozili siano. To był normalny chłopak. Rozmawiał z ludźmi, jeździł rowerem, interesował się tym, co działo się wokół. A później nagle zniknął – wspomina.

Sąsiad rodziny wspomina, że uczył się z rodzeństwem w szkole. Byli o kilka lat młodsi, ale dobrze ich znał. – To były normalne fajne dzieciaki. Kilka lat po szkole bawiliśmy się na jednym weselu. Wszystko wydawało się normalne. Nie wiem, co tam się mogło stać?

Za płotem rosła tajemnica

Z czasem mieszkańcy przyzwyczaili się do nieobecności bliźniąt. Wokół posesji pojawiło się ogrodzenie, a podwórka pilnowało pięć dużych psów. Rodzina coraz bardziej izolowała się od otoczenia.

– Ludzie mówili, że zdziczeli i zamknęli się w sobie. Ale dziś wiele osób żyje w samotności. Każdy siedzi u siebie z telefonem czy telewizorem. Dawniej coś takiego byłoby niemożliwe. Człowiek żył między ludźmi. Teraz łatwiej zniknąć na oczach wszystkich – mówi gorzko mieszkaniec.

Najbardziej nie dają mu jednak spokoju pytania.

– Dlaczego nikt ich nie widywał? Dlaczego nie chodzili do lekarza? Dlaczego nie mieli kontaktu z ludźmi? Co wydarzyło się w tym domu? I najważniejsze – czy oni sami tego chcieli?

Wątpliwości mieszkańców zaczęły narastać po śmierci ojca rodzeństwa. Marzena i Janusz nie pojawili się na jego pogrzebie, co dla wielu było sygnałem, że dzieje się coś niepokojącego.

– Na wsi można się pokłócić, można ze sobą nie rozmawiać, ale na pogrzeb ojca się przychodzi. Wtedy wielu ludzi zaczęło zadawać pytania – wspominają mieszkańcy.

Kiedy służby weszły na teren gospodarstwa, odkryto okoliczności, które wstrząsnęły całą okolicą.

Zarzuty dla matki i siostry

Śledczy postawili zarzuty matce oraz siostrze 47-latków. Prokuratura zarzuca kobietom znęcanie się fizyczne i psychiczne nad osobami nieporadnymi ze względu na ich stan psychiczny.

Według ustaleń śledczych kobiety przez wiele lat nie zapewniały rodzeństwu właściwej opieki. Zaniedbania miały dotyczyć między innymi higieny, żywienia i leczenia, a stan pokrzywdzonych miał doprowadzić do poważnego wyniszczenia organizmu oraz narażenia ich zdrowia i życia.

Kobietom grozi kara do ośmiu lat więzienia. Prokuratura podkreśla jednak, że sprawa znajduje się na wczesnym etapie, a wszystkie okoliczności są szczegółowo wyjaśniane.

Piekło za zamkniętymi drzwiami. 18 zwierząt żyło wśród robactwa i śmieci:

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„Miałam nadzieję, że to nieprawda”

Szczególnym wstrząsem dla mieszkańców była informacja o zarzutach wobec siostry rodzeństwa, która przez lata była cenioną nauczycielką i dyrektorką szkoły.

Gdy wiadomość dotarła do obecnej sołtys, nie potrafiła ukryć emocji.

– To była moja nauczycielka, a później także nauczycielka moich dzieci. Miałam nadzieję, że to nieprawda – powiedziała, zalewając się łzami.

Dziś w Wiatrołuży pozostaje jedno pytanie: jak to możliwe, że w miejscu, gdzie wszyscy znali się od pokoleń, przez tyle lat nikt nie dostrzegł dramatu rozgrywającego się za zamkniętą bramą?