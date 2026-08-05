Upał w Polsce. Wysokie temperatury podbijają rachunki za prąd. Te urządzenia działają na maksymalnych obrotach

Latem łatwo stracić kontrolę nad ilością zużywanej energii. Kiedy żar leje się z nieba, częściej uruchamiamy urządzenia przynoszące ulgę od gorąca. Jednocześnie sprzęty odpowiedzialne za chłodzenie muszą intensywniej walczyć z temperaturą panującą w mieszkaniu.

Nie zawsze największym obciążeniem dla domowego budżetu jest urządzenie o najwyższej mocy. Równie istotna pozostaje długość jego pracy. Nawet sprzęt pobierający umiarkowaną ilość energii może wyraźnie podnieść rachunek, jeśli działa przez większą część dnia albo niemal bez przerwy.

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Te sprzęty latem pochłaniają energię

Podczas fali gorąca warto uważniej przyjrzeć się urządzeniom podłączonym do gniazdek. Niektóre z nich pracują w tle, dlatego możemy nie zauważyć, jak szybko zwiększają zużycie prądu. Zidentyfikowanie największych domowych pożeraczy energii pozwala lepiej kontrolować wydatki i uniknąć przykrej niespodzianki po otrzymaniu faktury.

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Okres letni sprawia, że liczne systemy w naszych mieszkaniach funkcjonują na podwyższonych ustawieniach praktycznie bez przerwy. Systematyczne i wielogodzinne działanie takich maszyn to główny powód drenażu domowych budżetów. Właśnie dlatego warto dokładnie przeanalizować, jakie wyposażenie po cichu generuje najwyższe zużycie prądu podczas upałów.