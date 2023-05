W Podlaskiem od rana pada deszcz. Fatalna prognoza IMGW. Wydano ostrzeżenie!

Tajemnicze zwierzę w Puszczy Knyszyńskiej. To zdjęcie robi furorę!

W środę (17.05) od rana w Białymstoku pada deszcz. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie 1. stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. "Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 40 mm" - czytamy w ostrzeżeniu IMGW. Intensywny deszcz może padać przez całą środę (17.05) aż do czwartku do godz. 6. Ostrzeżenie dotyczy mieszkańców następujących powiatów: sokólski, moniecki, białostocki, wysokomazowiecki, bielski, siemiatycki, hajnowski.

