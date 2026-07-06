W Podlaskiem to popularne imię żeńskie. W innych częściach Polski nie ma takiego wzięcia

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-07-06 12:07

Rodzice z Podlasia mają swojego faworyta. Analiza danych Ministerstwa Cyfryzacji pokazuje, że jedno z imion dla dziewczynek jest w tym regionie wybierane znacznie częściej niż w pozostałych województwach.

Uśmiechnięta kobieta w słomkowym kapeluszu i okularach. O popularności imienia Lidia przeczytasz na SE Białystok.
Autor: Iurii Stepanov/ Shutterstock

Mowa o Lidii. W 2025 roku w województwie podlaskim otrzymało je 39 dziewczynek. W całej Polsce imię nadano 401 razy. Sama liczba nadań nie oddaje jednak pełnego obrazu. Znacznie ciekawsze wnioski przynosi porównanie tego, jak często rodzice wybierali to imię w poszczególnych województwach.

Aby sprawdzić, które imiona są naprawdę charakterystyczne dla Podlasia, nie wystarczy zestawić liczbę nadań. W większych województwach, takich jak mazowieckie czy śląskie, rodzi się znacznie więcej dzieci, dlatego tam niemal każde popularne imię będzie miało wyższą liczbę nadań. Dlatego porównaliśmy udział danego imienia wśród wszystkich dziewczynek urodzonych w każdym województwie, a następnie zestawiliśmy go z analogicznym udziałem w pozostałych regionach Polski. Taka metoda pozwala sprawdzić, gdzie dane imię jest rzeczywiście wybierane najchętniej, niezależnie od liczby urodzeń.

Czytaj też: Żona zakatowała męża, bo wiercił się w łóżku. "Ogólnie to był dobry człowiek"

W przypadku Lidii wynik okazał się bezkonkurencyjny. Z naszej analizy wynika, że rodzice z województwa podlaskiego wybierali to imię ponad trzy razy częściej niż przeciętnie rodzice w pozostałych województwach.

Imię Lidia wywodzi się od nazwy starożytnej krainy Lidii, położonej na terenie dzisiejszej Turcji. Oznacza więc kobietę pochodzącą z Lidii.

Wampiry energetyczne w twoim domu. W czasie upałów pożerają prąd i podnoszą rachunki
Galeria zdjęć 11
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IMIONA KOBIET
IMIONA DZIECI
IMIONA DLA DZIEWCZYNEK