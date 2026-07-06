W Podlaskiem to popularne imię żeńskie. W innych częściach Polski nie ma takiego wzięcia

Mowa o Lidii. W 2025 roku w województwie podlaskim otrzymało je 39 dziewczynek. W całej Polsce imię nadano 401 razy. Sama liczba nadań nie oddaje jednak pełnego obrazu. Znacznie ciekawsze wnioski przynosi porównanie tego, jak często rodzice wybierali to imię w poszczególnych województwach.

Aby sprawdzić, które imiona są naprawdę charakterystyczne dla Podlasia, nie wystarczy zestawić liczbę nadań. W większych województwach, takich jak mazowieckie czy śląskie, rodzi się znacznie więcej dzieci, dlatego tam niemal każde popularne imię będzie miało wyższą liczbę nadań. Dlatego porównaliśmy udział danego imienia wśród wszystkich dziewczynek urodzonych w każdym województwie, a następnie zestawiliśmy go z analogicznym udziałem w pozostałych regionach Polski. Taka metoda pozwala sprawdzić, gdzie dane imię jest rzeczywiście wybierane najchętniej, niezależnie od liczby urodzeń.

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W przypadku Lidii wynik okazał się bezkonkurencyjny. Z naszej analizy wynika, że rodzice z województwa podlaskiego wybierali to imię ponad trzy razy częściej niż przeciętnie rodzice w pozostałych województwach.

Imię Lidia wywodzi się od nazwy starożytnej krainy Lidii, położonej na terenie dzisiejszej Turcji. Oznacza więc kobietę pochodzącą z Lidii.