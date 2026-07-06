W Suwałkach 6 lipca zawyją syreny alarmowe. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało komunikat

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-07-06 8:05

W poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy Suwałk mogą usłyszeć syreny alarmowe. Jak informuje Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, nie będzie to jednak sygnał ostrzegający przed zagrożeniem, lecz zaplanowany przegląd techniczny systemu.

W Suwałkach 6 lipca zawyją syreny alarmowe. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało komunikat
Autor: Lukasz Tyczkowski/ Shutterstock

Przegląd serwisowy syren odbędzie się w godzinach od 9:00 do 13:00 na terenie całego miasta. W tym czasie możliwe będzie krótkotrwałe uruchamianie urządzeń w celu sprawdzenia ich sprawności.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego podkreśla, że wszystkie emitowane tego dnia sygnały będą miały wyłącznie charakter testowy.

Urząd apeluje do mieszkańców Suwałk o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań w związku z uruchomieniem syren. Test ma charakter techniczny i jest elementem rutynowej kontroli systemu alarmowego.

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SUWAŁKI
SYRENY ALARMOWE