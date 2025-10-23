Płacisz za to każdego dnia. Tryb czuwania kosztuje więcej niż myślisz

Tryb czuwania (stand-by) to stan, w którym urządzenie jest podłączone do prądu i gotowe do natychmiastowego działania, co można zauważyć np. po świecącej diodzie w telewizorze lub dekoderze. Chociaż zużycie energii w tym trybie jest niewielkie, to w skali roku może oznaczać kilkadziesiąt złotych dodatkowych kosztów, zwłaszcza gdy w domu jest kilka takich urządzeń.

Ile prądu zużywają urządzenia w trybie stand-by?

Szacuje się, że przeciętne urządzenie w trybie czuwania pobiera od 0,5 do nawet 10 watów. Dla porównania – sprzęt, który zużywa 1 W przez cały rok, „zjada” około 8,7 kWh energii. Przy obecnych cenach prądu to koszt rzędu 8 zł rocznie. Wydaje się niewiele, ale jeśli takich urządzeń mamy kilkanaście, rachunek może przekroczyć nawet 100 zł rocznie.

Które urządzenia pobierają prąd, gdy są wyłączone?

Największymi „pożeraczami” energii w trybie czuwania są:

Dekodery telewizyjne – potrafią pobierać od 7 do nawet 20 W.

Telewizory, zwłaszcza starsze modele, zużywają 2–5 W.

Routery Wi-Fi działają bez przerwy, więc nawet przy niewielkim poborze w skali roku generują kilkadziesiąt złotych kosztu.

Ekspresy do kawy, mikrofalówki czy piekarniki z wyświetlaczem – zużywają energię cały czas, nawet jeśli z nich nie korzystamy.

Ładowarki pozostawione w gniazdku bez telefonu – pobierają niewiele, ale przy stałym podłączeniu przez rok także dokładają się do rachunku.

Ile naprawdę możesz tracić?

Załóżmy, że w domu masz telewizor w stanie czuwania (4 W), router Wi-Fi (5 W), dekoder (10 W) i kilka ładowarek (0,5 W każda). Łącznie daje to około 20 W ciągłego poboru Według danych Rachuneo w 2025 roku jedna kWh prądu kosztuje od 1,11 zł do 1,21 zł. Miesięczne opłaty za prąd w przedziale 200 - 300 zł już nikogo nie dziwią.

Czytaj też: Jak oszczędzać prąd w domu? Lista urządzeń, które zużywają go najwięcej

To realna kwota, którą można zaoszczędzić, jeśli tylko zaczniesz odłączać sprzęt, gdy go nie używasz. Jak ograniczyć straty?

Odłączaj urządzenia od sieci, gdy nie są potrzebne.

Stosuj listwy z wyłącznikiem – jednym kliknięciem odetniesz zasilanie kilku urządzeń naraz.

Kupuj sprzęt o niskim poborze energii – zwróć uwagę na dane producenta dotyczące mocy w stanie czuwania.

Ustaw automatyczne wyłączanie – wiele nowoczesnych urządzeń ma funkcję przejścia w głęboki tryb oszczędzania.

Sprawdź pobór energii – prosty watomierz pokaże, które sprzęty są najbardziej energochłonne.

Choć pojedyncze urządzenie w trybie czuwania zużywa niewiele, to suma takich drobnych strat może w ciągu roku urosnąć do zauważalnych kwot. Odłączanie sprzętów, stosowanie listew zasilających i świadome korzystanie z energii to najprostszy sposób, by obniżyć rachunki – bez rezygnowania z komfortu.

Urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Wyłącz je z gniazdka, a oszczędzisz fortunę. Twój portfel ci za to podziękuję Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.