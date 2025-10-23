Płacisz za to każdego dnia. Tryb czuwania kosztuje więcej niż myślisz

Tryb czuwania (stand-by) to stan, w którym urządzenie jest podłączone do prądu i gotowe do natychmiastowego działania, co można zauważyć np. po świecącej diodzie w telewizorze lub dekoderze. Chociaż zużycie energii w tym trybie jest niewielkie, to w skali roku może oznaczać kilkadziesiąt złotych dodatkowych kosztów, zwłaszcza gdy w domu jest kilka takich urządzeń.
Ile prądu zużywają urządzenia w trybie stand-by?
Szacuje się, że przeciętne urządzenie w trybie czuwania pobiera od 0,5 do nawet 10 watów. Dla porównania – sprzęt, który zużywa 1 W przez cały rok, „zjada” około 8,7 kWh energii. Przy obecnych cenach prądu to koszt rzędu 8 zł rocznie. Wydaje się niewiele, ale jeśli takich urządzeń mamy kilkanaście, rachunek może przekroczyć nawet 100 zł rocznie.
Które urządzenia pobierają prąd, gdy są wyłączone?
Największymi „pożeraczami” energii w trybie czuwania są:
- Dekodery telewizyjne – potrafią pobierać od 7 do nawet 20 W.
- Telewizory, zwłaszcza starsze modele, zużywają 2–5 W.
- Routery Wi-Fi działają bez przerwy, więc nawet przy niewielkim poborze w skali roku generują kilkadziesiąt złotych kosztu.
- Ekspresy do kawy, mikrofalówki czy piekarniki z wyświetlaczem – zużywają energię cały czas, nawet jeśli z nich nie korzystamy.
- Ładowarki pozostawione w gniazdku bez telefonu – pobierają niewiele, ale przy stałym podłączeniu przez rok także dokładają się do rachunku.
Ile naprawdę możesz tracić?
Załóżmy, że w domu masz telewizor w stanie czuwania (4 W), router Wi-Fi (5 W), dekoder (10 W) i kilka ładowarek (0,5 W każda). Łącznie daje to około 20 W ciągłego poboru Według danych Rachuneo w 2025 roku jedna kWh prądu kosztuje od 1,11 zł do 1,21 zł. Miesięczne opłaty za prąd w przedziale 200 - 300 zł już nikogo nie dziwią.
To realna kwota, którą można zaoszczędzić, jeśli tylko zaczniesz odłączać sprzęt, gdy go nie używasz. Jak ograniczyć straty?
- Odłączaj urządzenia od sieci, gdy nie są potrzebne.
- Stosuj listwy z wyłącznikiem – jednym kliknięciem odetniesz zasilanie kilku urządzeń naraz.
- Kupuj sprzęt o niskim poborze energii – zwróć uwagę na dane producenta dotyczące mocy w stanie czuwania.
- Ustaw automatyczne wyłączanie – wiele nowoczesnych urządzeń ma funkcję przejścia w głęboki tryb oszczędzania.
- Sprawdź pobór energii – prosty watomierz pokaże, które sprzęty są najbardziej energochłonne.
Choć pojedyncze urządzenie w trybie czuwania zużywa niewiele, to suma takich drobnych strat może w ciągu roku urosnąć do zauważalnych kwot. Odłączanie sprzętów, stosowanie listew zasilających i świadome korzystanie z energii to najprostszy sposób, by obniżyć rachunki – bez rezygnowania z komfortu.