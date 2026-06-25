Domowe pożeracze prądu. Latem pracują pełną parą i kosztują fortunę

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-06-25 12:05

Ekstremalnie wysokie temperatury powodują nie tylko uciążliwy skwar, ale też znaczący wzrost opłat za energię elektryczną. Przy rosnących upałach niektóre sprzęty w naszych mieszkaniach muszą pracować na podwyższonych obrotach, co mocno drenuje portfele. Zobacz, z jakimi pożeraczami prądu musisz się liczyć w trakcie letnich miesięcy.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed niebezpiecznym skwarem dla całego kraju, a najnowsze prognozy wskazują, że w weekend nad Polskę nadciągnął afrykańskie upały. Taka pogoda wymusza znacznie dłuższą i bardziej obciążającą pracę wielu sprzętów, co błyskawicznie napędza dodatkowe zużycie prądu. Skutkuje to bardzo przykrymi niespodziankami dla konsumentów przy kolejnych rozliczeniach z dostawcami energii.

Warto mieć pełną świadomość tego, który sprzęt w naszych czterech kątach po cichu kradnie nasze oszczędności w trakcie fali gorąca. Kwoty widniejące na fakturach zależą nie tylko od samej mocy nominalnej podłączonych do gniazdka maszyn, ale przede wszystkim od długości cyklu ich działania. Warto zidentyfikować te domowe systemy, które w letnim sezonie najmocniej nabijają nasze liczniki elektryczne.

Kobieta z zamkniętymi oczami opiera się o kanapę, szukając ulgi w upale, w tle wirujący wentylator. Scena oddaje zmęczenie wysokimi temperaturami, a o tym, jak ograniczyć rachunki za prąd w czasie upałów, przeczytasz na naszym portalu.
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