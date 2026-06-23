Zwłoki mężczyzny wyłowione z wody. Makabryczne odkrycie przy dzikiej plaży

– W Wasilkowie na dzikiej plaży przy moście przy ul. E. Plater z wody zostały wyłowione zwłoki mężczyzny. Na miejscu policjanci ustalają okoliczności i tożsamość mężczyzny – przekazał mł. asp. Jakub Żukowski z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

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Na obecnym etapie służby nie podają dodatkowych informacji dotyczących wieku mężczyzny ani możliwych przyczyn jego śmierci. Trwają czynności mające na celu ustalenie jego tożsamości oraz wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia.