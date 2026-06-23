Zwłoki mężczyzny wyłowione z wody. Makabryczne odkrycie przy dzikiej plaży

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-23 13:53

Tragiczne zdarzenie w Wasilkowie pod Białymstokiem. We wtorek (23.06) z wody wyłowiono ciało mężczyzny. Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Tabliczka ZAKAZ KĄPIELI na tle zielonej roślinności i spokojnej tafli wody, symbolizująca miejsce makabrycznego odkrycia zwłok mężczyzny przy dzikiej plaży w Wasilkowie, o czym więcej przeczytasz na naszym portalu.
Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe

W Wasilkowie na dzikiej plaży przy moście przy ul. E. Plater z wody zostały wyłowione zwłoki mężczyzny. Na miejscu policjanci ustalają okoliczności i tożsamość mężczyzny – przekazał mł. asp. Jakub Żukowski z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

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Na obecnym etapie służby nie podają dodatkowych informacji dotyczących wieku mężczyzny ani możliwych przyczyn jego śmierci. Trwają czynności mające na celu ustalenie jego tożsamości oraz wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia.

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WASILKÓW