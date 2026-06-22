Ojciec miał rzucić 6-miesięczny dzieckiem o podłogę. Zarzut usiłowania zabójstwa

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-22 17:40

Prokuratura postawiła zarzut usiłowania zabójstwa 6-miesięcznego dziecka 27-letniemu mieszkańcowi powiatu augustowskiego. Według śledczych mężczyzna miał rzucić niemowlęciem o podłogę. Dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala.

Radiowóz policyjny jadący ulicą w nocy z włączonymi światłami błyskowymi symbolizuje interwencję służb w sprawie ojca, który rzucił 6-miesięcznym dzieckiem o podłogę. Więcej o zarzutach usiłowania zabójstwa przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Fotodax/ Shutterstock
  • 27-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 6-miesięcznego dziecka.
  • Do zdarzenia doszło w powiecie augustowskim.
  • Matka dziecka wezwała pogotowie ratunkowe.

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu augustowskiego. O sytuacji służby poinformowała matka dziecka, która wezwała pogotowie ratunkowe. – 27-letni ojciec dziecka rzucił nim o podłogę. Po interwencji matki, która wezwała pogotowie ratunkowe, poszkodowane niemowlę w ciężkim stanie zostało przetransportowane do szpitala – powiedział Radiu Eska rzecznik Prokuratury Okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel.

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Sprawą zajęła się prokuratura. 27-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 6-miesięcznego dziecka. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt.

Za zarzucany czyn mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

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