Ojciec miał rzucić 6-miesięczny dzieckiem o podłogę. Zarzut usiłowania zabójstwa

27-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 6-miesięcznego dziecka.

Do zdarzenia doszło w powiecie augustowskim.

Matka dziecka wezwała pogotowie ratunkowe.

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu augustowskiego. O sytuacji służby poinformowała matka dziecka, która wezwała pogotowie ratunkowe. – 27-letni ojciec dziecka rzucił nim o podłogę. Po interwencji matki, która wezwała pogotowie ratunkowe, poszkodowane niemowlę w ciężkim stanie zostało przetransportowane do szpitala – powiedział Radiu Eska rzecznik Prokuratury Okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel.

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Sprawą zajęła się prokuratura. 27-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 6-miesięcznego dziecka. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt.

Za zarzucany czyn mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.