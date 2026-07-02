Pogoda w Białymstoku: 3-5 lipca

Mieszkańców Białegostoku czeka weekend z prawdziwym pogodowym rollercoasterem. Aura w ciągu tych trzech dni pokaże różne oblicza – od letniego ciepła po wyraźne ochłodzenie z opadami. Najwyższa temperatura sięgnie 25 stopni Celsjusza, ale najchłodniejszej nocy termometry wskażą zaledwie 11 stopni. Warto przygotować się na zmienne warunki, szczególnie w sobotę.

Ciepły i przyjemny początek weekendu

Piątek, 3 lipca, zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do około 25°C, co stworzy idealne warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Noc również będzie dość ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie 15 stopni. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, a wiatr będzie wiał z prędkością około 5 m/s. Mogą pojawić się symboliczne opady deszczu, ale nie powinny one zakłócić planów.

Sobota przyniesie załamanie pogody

Niestety, sobota, 4 lipca, przyniesie gwałtowną zmianę aury. Ten dzień będzie zdecydowanie najchłodniejszy i najmniej przyjemny z całego weekendu. Temperatura maksymalna spadnie do zaledwie 19°C, co w połączeniu z silniejszym wiatrem, osiągającym prędkość około 6 m/s, sprawi, że odczuwalnie będzie jeszcze zimniej. Co więcej, prognozowane są również słabe opady deszczu. Noc z soboty na niedzielę będzie chłodna, z temperaturą około 14 stopni.

Słoneczna, ale chłodna niedziela

Po deszczowej sobocie niedziela, 5 lipca, przyniesie znaczną poprawę pogody. Na niebie zagości słońce i będzie bezchmurnie, co z pewnością ucieszy wszystkich spragnionych ładnej aury. Temperatura w ciągu dnia znów wzrośnie i osiągnie przyjemne 23°C. Wiatr osłabnie do około 4 m/s. Jedynym minusem będzie chłodna noc – temperatura minimalna spadnie do około 11 stopni, co czyni ją najzimniejszą nocą tego weekendu.

Jak spędzić weekend w Białymstoku?

Piątkowe popołudnie z temperaturą sięgającą 25 stopni to doskonała okazja do aktywności na świeżym powietrzu. Można wybrać się na spacer po miejskich parkach lub spotkać ze znajomymi w jednym z ogródków restauracyjnych. Z kolei deszczowa i chłodna sobota skłania raczej do spędzenia czasu w pomieszczeniach. To dobry moment na nadrobienie zaległości filmowych, wizytę w muzeum czy po prostu odpoczynek w domu. Niedziela znowu wynagrodzi gorszą aurę – słoneczna pogoda i 23 stopnie na termometrze będą idealne na dłuższą wycieczkę rowerową lub rodzinny spacer. Warto jednak pamiętać o cieplejszym ubraniu na wieczór.

Dane pogodowe: OpenWeather