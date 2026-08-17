Taksówkarz nie mógł dobudzić pasażera. 32-latek trafił do celi

Kierowca taksówki przewoził nietrzeźwego mężczyznę, który w czasie jazdy zasnął. Po zakończeniu kursu pasażer nie reagował na próby obudzenia. Taksówkarz zdecydował się więc zawiadomić służby.

Jeszcze przed przyjazdem patrolu kierowcy udało się dobudzić mężczyznę. Policjanci ustalili, że jest to 32-letni mieszkaniec Białegostoku.

32-latek był poszukiwany listem gończym

Sprawdzenie danych pasażera w policyjnych systemach wykazało, że od maja był poszukiwany listem gończym. Mężczyzna ma odbyć karę pięciu miesięcy pozbawienia wolności za kradzież oraz używanie skradzionej tablicy rejestracyjnej.

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Podczas interwencji 32-latek zaczął zachowywać się agresywnie, używał wulgarnych słów i próbował uciec. Funkcjonariusze obezwładnili go, a następnie przewieźli do policyjnej celi.