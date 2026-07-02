Pogoda w Białymstoku: 3-5 lipca

Mieszkańcy Białegostoku w najbliższy weekend doświadczą wyraźnej zmiany aury. Pogoda będzie miała dwa oblicza: początek weekendu zapowiada się jeszcze całkiem przyjemnie i ciepło, ale już od soboty nadejdzie ochłodzenie i deszcz. Różnica w temperaturze i warunkach między piątkiem a resztą weekendu będzie znacząca.

Ciepły i spokojny początek weekendu

Piątek, 3 lipca, będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem nadchodzącego weekendu w Białymstoku. To ostatni moment, by cieszyć się wyższą temperaturą, która w ciągu dnia osiągnie maksymalnie około 23 stopni Celsjusza. Noc również będzie ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie 17 stopni. Chociaż na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, to prognozy przewidują jedynie śladowe opady, które nie powinny zakłócić planów. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością około 5 m/s.

Nagła zmiana aury w sobotę

Już w sobotę, 4 lipca, pogoda w Białymstoku diametralnie się zmieni. Nadejdzie wyraźne ochłodzenie, a temperatura maksymalna spadnie do zaledwie 19 stopni. Odczucie chłodu spotęguje silniejszy wiatr, który w porywach osiągnie prędkość 6 m/s – będzie to najbardziej wietrzny dzień weekendu. Co gorsza, przez cały dzień należy spodziewać się słabych, ale ciągłych opadów deszczu. Zimna będzie również noc z soboty na niedzielę, kiedy termometry pokażą około 12 stopni.

Chłodna i deszczowa niedziela na zakończenie weekendu

Niedziela, 5 lipca, utrzyma chłodny i deszczowy charakter pogody. Temperatura w ciągu dnia nieznacznie wzrośnie i osiągnie około 20 stopni, jednak nadal będzie to wartość daleka od piątkowej. Prognozy ponownie zapowiadają słabe opady deszczu. Warto zwrócić uwagę na noc, która okaże się najzimniejszą w ten weekend – temperatura spadnie do około 11 stopni Celsjusza. Wiatr na szczęście nieco osłabnie w porównaniu do soboty, wiejąc z prędkością około 4 m/s.

Jak spędzić weekend w Białymstoku przy takiej pogodzie?

Zmienna aura sprawia, że plany na weekend warto dostosować do prognozy. Piątkowa, cieplejsza pogoda bez deszczu sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. To dobry moment na dłuższy spacer po miejskich parkach, wycieczkę rowerową czy po prostu relaks na zewnątrz, korzystając z ostatnich cieplejszych chwil. Z kolei deszczowa i chłodniejsza sobota oraz niedziela to idealna okazja, by przenieść aktywności pod dach. Można wybrać się do kina, nadrobić zaległości w galeriach sztuki lub muzeach, albo po prostu spędzić czas z bliskimi w jednej z przytulnych kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather