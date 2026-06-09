Pogoda w Białymstoku: 12-14 czerwca

Mieszkańcy Białegostoku powinni przygotować się na zmienną pogodę w ciągu najbliższych dni. Weekend rozpocznie się pochmurną i deszczową aurą, która utrzyma się przez dwa dni. Dopiero niedziela przyniesie poprawę pogody i rozpogodzenia, jednak za cenę niższej temperatury. Różnice między sobotą a niedzielą będą odczuwalne.

Piątek z dużym zachmurzeniem

Początek weekendu, 12 czerwca, w Białymstoku zapowiada się pochmurnie. Na niebie dominować będzie duże zachmurzenie, z którego mogą pojawić się opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 18 stopni Celsjusza, natomiast w nocy słupki rtęci wskażą blisko 10 stopni. Wiatr będzie wiał z niewielką prędkością, osiągając około 2 m/s.

Deszczowa sobota z mocniejszym wiatrem

W sobotę, 13 czerwca, aura nie ulegnie większej zmianie. Nadal będzie pochmurno i można spodziewać się słabych opadów deszczu. Temperatura maksymalna utrzyma się na poziomie z piątku i wyniesie około 18 stopni. Noce pozostaną chłodne, z temperaturą spadającą do około 10 stopni. Kluczową zmianą będzie wiatr, który wyraźnie przybierze na sile, osiągając prędkość do 4 m/s. Jego porywy mogą sprawiać, że odczuwalna temperatura będzie niższa.

Niedziela przyniesie słońce, ale i ochłodzenie

Zdecydowana poprawa pogody nadejdzie w niedzielę, 14 czerwca. Tego dnia prognozowane jest małe zachmurzenie, a co najważniejsze, nie powinno padać. Słoneczna aura nie pójdzie jednak w parze z wyższą temperaturą. Wręcz przeciwnie, będzie to najchłodniejszy dzień weekendu. Termometry wskażą maksymalnie 16 stopni Celsjusza. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie również zimniejsza, z temperaturą spadającą do około 9 stopni. Wiatr osłabnie i wróci do prędkości znanej z piątku, czyli około 2 m/s.

Jak zaplanować weekend w mieście?

Zmienna aura może wpłynąć na weekendowe plany w Białymstoku. Pochmurny i deszczowy piątek oraz sobota to dobry czas na aktywności, którym nie przeszkadza gorsza pogoda – warto mieć pod ręką parasol. Warto też pamiętać, że w sobotę silniejszy wiatr może być uciążliwy. Niedziela, mimo niższej temperatury, zapowiada się jako najlepszy dzień na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Brak deszczu i mniejsze zachmurzenie będą sprzyjać spacerom, trzeba jednak pamiętać o cieplejszym ubraniu.

Dane pogodowe: OpenWeather