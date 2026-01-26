Zuchwała kradzież puszki WOŚP w Łomży. 40-letni recydywista zaatakował policjantów nożem

Kradzież puszki WOŚP w jednym ze sklepów na terenie Łomży

Sprawcami było dwóch mężczyzn

Jeden z nich odwrócił uwagę pracownika, rozbijając butelkę piwa

Drugi w tym czasie ukradł puszkę z datkami i uciekł ze sklepu

Policjanci namierzyli 40-letniego sprawcę już następnego dnia

Podczas zatrzymania mężczyzna zaatakował funkcjonariuszy nożem

Zgłoszenie o kradzieży wpłynęło do dyżurnego łomżyńskiej policji w czwartek po godzinie 20. Z jednego ze sklepów na terenie miasta skradziono puszkę WOŚP, a sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Analiza zapisu monitoringu pozwoliła policjantom odtworzyć przebieg zdarzenia. Na nagraniu widać, jak do sklepu wchodzi dwóch mężczyzn. Jeden z nich bierze butelkę piwa, po czym celowo upuszcza ją na ziemię, rozbijając szkło i odwracając uwagę pracownika sklepu. W tym czasie drugi mężczyzna chwyta puszkę z datkami WOŚP i ucieka. Chwilę później ze sklepu wybiega również jego kompan.

Już następnego dnia policjanci ustalili tożsamość jednego ze sprawców. Okazał się nim 40-latek, który w chwili zatrzymania wyjął nóż i zaatakował policjantów. Funkcjonariusze obezwładnili mężczyznę. - Jak się później okazało, mężczyzna ma przerwę w odbywaniu kary, a jest skazany za najcięższą zbrodnię na 25 lat pozbawienia wolności - informuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Policjanci ustalili również, że w grudniu ubiegłego roku mężczyzna publicznie i bez powodu kierował groźby karalne wobec innej osoby. Dodatkowo w jednym z łomżyńskich sklepów dokonał kradzieży artykułów spożywczych o wartości przekraczającej 800 złotych. Oba te czyny popełnił w warunkach recydywy.

Prokurator przedstawił 40-latkowi cztery zarzuty, w tym kradzieży szczególnie zuchwałej, czynnej napaści na funkcjonariuszy policji, gróźb karalnych oraz kradzieży sklepowej. Decyzją sądu mężczyzna trafił do aresztu na trzy miesiące. Za poszczególne przestępstwa grożą mu kary do 10 lat pozbawienia wolności, a z uwagi na recydywę możliwe jest ich zaostrzenie nawet o połowę.

W poniedziałek rano łomżyńscy kryminalni zatrzymali także drugiego podejrzanego - 30-letniego mężczyznę, który wspólnie i w porozumieniu brał udział w kradzieży puszki WOŚP. Obaj mężczyźni odpowiedzą za swoje działania przed sądem.