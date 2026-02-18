Wielki Post 2026. Życzenia, pozdrowienia i obrazki do wysłania rodzinie

Symboliczny gest i surowe zasady
To moment, na który czekają miliony wiernych. Środa Popielcowa, przypadająca w tym roku 18 lutego, otwiera okres intensywnych duchowych przygotowań do Zmartwychwstania Pańskiego. W kościołach rozgrywają się przejmujące sceny posypywania głów popiołem. Co kryje się za tym gestem? Tradycja nakazuje, aby popiół pochodził ze spalonych palm poświęconych w ubiegłoroczną Niedzielę Palmową. To potężny symbol przemijalności życia i pokuty. Kapłan, wykonując ten gest, wypowiada słowa, które zmuszają do nagłego zatrzymania się w codziennym biegu.
"Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz"
Alternatywnie wierni mogą usłyszeć wezwanie:
"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię"
Mądre oraz inspirujące słowa pozdrowienia i życzenia na Wielki Post
- Niech ten dzień przypomni nam o przemijalności życia i pomoże w duchowym przygotowaniu na Wielkanoc.
- Życzę Ci siły i wytrwałości w czasie Wielkiego Postu. Niech będzie to czas refleksji i wewnętrznego wzrostu.
- Na Środę Popielcową życzę Ci spokoju, pokoju i duchowego odrodzenia.
- Niech Bóg błogosławi Cię w czasie Wielkiego Postu i prowadzi Cię ku lepszemu zrozumieniu siebie i swojej wiary.
- Niech ten wyjątkowy czas refleksji i pokuty przyniesie Ci wewnętrzny spokój oraz duchowe odrodzenie.
