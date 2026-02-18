Wielki Post 2026. Życzenia, pozdrowienia i obrazki do wysłania rodzinie

Symboliczny gest i surowe zasady

To moment, na który czekają miliony wiernych. Środa Popielcowa, przypadająca w tym roku 18 lutego, otwiera okres intensywnych duchowych przygotowań do Zmartwychwstania Pańskiego. W kościołach rozgrywają się przejmujące sceny posypywania głów popiołem. Co kryje się za tym gestem? Tradycja nakazuje, aby popiół pochodził ze spalonych palm poświęconych w ubiegłoroczną Niedzielę Palmową. To potężny symbol przemijalności życia i pokuty. Kapłan, wykonując ten gest, wypowiada słowa, które zmuszają do nagłego zatrzymania się w codziennym biegu.

"Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz"

Alternatywnie wierni mogą usłyszeć wezwanie:

"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię"

Mądre oraz inspirujące słowa pozdrowienia i życzenia na Wielki Post

Niech ten dzień przypomni nam o przemijalności życia i pomoże w duchowym przygotowaniu na Wielkanoc.

Życzę Ci siły i wytrwałości w czasie Wielkiego Postu. Niech będzie to czas refleksji i wewnętrznego wzrostu.

Na Środę Popielcową życzę Ci spokoju, pokoju i duchowego odrodzenia.

Niech Bóg błogosławi Cię w czasie Wielkiego Postu i prowadzi Cię ku lepszemu zrozumieniu siebie i swojej wiary.

Niech ten wyjątkowy czas refleksji i pokuty przyniesie Ci wewnętrzny spokój oraz duchowe odrodzenie.

Życzę Ci, aby Środa Popielcowa była początkiem głębokiej przemiany duchowej i zbliżenia się do Boga.

Niech Wielki Post będzie dla Ciebie okazją do odnalezienia siły i mądrości w codziennym życiu.

W dniu Środy Popielcowej życzę Ci pokory i otwartości na to, co przyniesie Ci ten wyjątkowy czas.

Niech ten święty czas będzie pełen refleksji, spokoju i nadziei na lepsze jutro.

Niech ten dzień będzie początkiem Twojej duchowej podróży pełnej nadziei i odnowy.

Życzę Ci siły i spokoju podczas Wielkiego Postu oraz refleksji, które przyniosą wewnętrzny pokój.

Niech czas pokuty i modlitwy pozwoli Ci zbliżyć się do Boga i odkryć nowe znaczenie miłości i miłosierdzia.

Na Środę Popielcową życzę Ci głębokiej refleksji, pokory i siły do przezwyciężania wszelkich wyzwań.

Niech ten okres Wielkiego Postu przyniesie Ci pokój, radość i duchowe odrodzenie.

