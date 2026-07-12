Wojsko zbiera się na północnym wschodzie Polski. Jest komunikat dowództwa

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-07-12 16:25

W poniedziałek i wtorek na północno-wschodzie Polski odbędą się ćwiczenia wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych RP. Mieszkańcy mogą zobaczyć żołnierzy oraz pojazdy wojskowe, także na drogach publicznych. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych apeluje o ostrożność i prosi, by nie publikować w internecie zdjęć ani nagrań przedstawiających przemieszczanie się wojska.

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Autor: 15 BZ/ Materiały prasowe Wojsko Polskie

Wojsko będzie ćwiczyć na północnym wschodzie Polski. Komunikat DORSZ

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w poniedziałek i wtorek, 14 i 15 lipca, na północno-wschodnim obszarze kraju odbędzie się planowe szkolenie wydzielonych pododdziałów Wojska Polskiego. Jak podkreślono w komunikacie, ćwiczenia są wcześniej zaplanowane i stanowią stały element szkolenia żołnierzy. „Celem treningu jest utrzymanie gotowości operacyjnej i doskonalenie zdolności bojowych” – przekazało DORSZ. Dowództwo zaznaczyło, że podobne szkolenia odbywają się regularnie i mają przygotować żołnierzy do wykonywania zadań w różnych warunkach. Nie są one związane z żadnym nadzwyczajnym zagrożeniem.

"Mieszkańcy mogą okresowo zaobserwować przemieszczanie się żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, również po drogach publicznych"

W czasie ćwiczeń mieszkańcy mogą zauważyć zwiększoną aktywność wojska. Dotyczy to zarówno obecności żołnierzy, jak i przejazdów pojazdów wojskowych. „W związku z realizacją szkolenia mieszkańcy mogą okresowo zaobserwować przemieszczanie się żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, również po drogach publicznych” – poinformowało Dowództwo Operacyjne. Wojsko zwraca się także z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach, gdzie będą poruszać się pojazdy wojskowe. Kierowcy powinni stosować się do poleceń służb i zachować bezpieczny odstęp od kolumn wojskowych. DORSZ apeluje również o odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych. Chodzi o bezpieczeństwo prowadzonych działań i ochronę informacji, które mogłyby zostać wykorzystane przez osoby niepowołane. Jak podkreślono w komunikacie, nie należy publikować zdjęć ani nagrań przedstawiających ruch wojska i sprzętu. „Publikowane materiały mogą zostać wykorzystane do celów rozpoznawczych lub w działaniach dezinformacyjnych” – ostrzegło Dowództwo. Na zakończenie komunikatu wojsko zaapelowało do mieszkańców o współpracę i rozwagę. „Wspólnie zadbajmy o wspólne bezpieczeństwo” – podkreśliło DORSZ. Ćwiczenia potrwają dwa dni. Po ich zakończeniu ruch wojskowych pojazdów w regionie powinien wrócić do normalnego poziomu.

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