Wrócił z Londynu na Podlasie i od razu trafił za kratki

Jacek Chlewicki
2026-04-07 11:34

Hajnowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który od lat unikał odpowiedzialności karnej. 53-latek, poszukiwany listem gończym za kradzież z włamaniem, został ujęty podczas powrotu do Polski. Do zatrzymania doszło na dworcu w Ostrołęce.

i

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe
  • 53-latek był poszukiwany listem gończym od 2012 roku
  • Ukrywał się przez 14 lat w Wielkiej Brytanii
  • Zatrzymanie nastąpiło w Ostrołęce, na dworcu autobusowym

Ukrywał się w Wielkiej Brytanii przez lata

Funkcjonariusze z Hajnówki, wspierani przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, ustalili miejsce pobytu oraz plany podróży poszukiwanego. Mężczyzna, pochodzący z gminy Narewka, przez 14 lat ukrywał się na terenie Wielkiej Brytanii.

53-latek był poszukiwany od 2012 roku na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim. Odpowiada za kradzież z włamaniem.

Zatrzymanie podczas postoju autobusu

Z ustaleń policjantów wynikało, że mężczyzna wraca do kraju autobusem z Londynu na Podlasie. Funkcjonariusze wykorzystali te informacje i zatrzymali go w trakcie postoju pojazdu na dworcu w Ostrołęce.

Akcja była efektem pracy operacyjnej i współpracy kilku jednostek policji. Po zatrzymaniu 53-latek został doprowadzony do aresztu, a następnie przewieziony do zakładu karnego. Spędzi tam najbliższe dwa lata.

HAJNÓWKA