Wybrano najpiękniejsze imię dla psa. Jest piękne i melodyjne. W Polsce nosi je 750 kobiet

Sztuczna inteligencja przeanalizowała tysiące imion dla psów i wybrała to jedno – najpiękniejsze. Okazuje się, że nosi je także 753 kobiety w Polsce. AI nie miała wątpliwości. Zobaczcie, które imię zwyciężyło!

Autor: Shutterstock/ Shutterstock

Sztuczna inteligencja wkracza już wszędzie — podpowiada nam, co obejrzeć, co kupić, jak ubrać się na jesień. Teraz zaczyna również… doradzać, jak nazwać naszego psa. A to, wbrew pozorom, nie jest takie proste. Bo imię to coś więcej niż tylko słowo. To emocja, rytm codzienności, dźwięk, który z czasem staje się częścią domu. Z punktu widzenia technologii sprawa wygląda całkiem logicznie. Algorytmy analizują tysiące imion z różnych krajów, badają ich brzmienie, długość i popularność. Zwracają uwagę na to, żeby imię: było krótkie i łatwe do zapamiętania, nie przypominało komend typu „siad” czy „chodź”, pasowało do charakteru i wyglądu zwierzaka.

Wynik zaskakuje. Według algorytmów AI, najpiękniejszym imieniem dla psa jest... Luna. Zdaniem sztucznej inteligencji imię Luna jest: krótkie i miękkie fonetycznie, łatwe do rozpoznania przez psa, pozytywnie kojarzone przez ludzi, dobrze brzmiące w wielu językach. Co ciekawe, imię Luna nie jest popularne wyłącznie wśród właścicieli zwierząt. Według oficjalnych statystyk (dane.gov.pl), w Polsce są 753 kobiety o imieniu Luna. "Luna" to po łacinie księżyc, co dodatkowo nadaje imieniu delikatnego, tajemniczego znaczenia. Z perspektywy behawiorystów i trenerów psów, imię "Luna" ma dodatkową zaletę — jest fonetycznie łagodne, ale wyraźne.

Pies szybko rozpoznaje je w mowie, a właściciel może łatwo wypowiedzieć je w różnych tonach emocjonalnych — od zawołania po pieszczotę. Eksperci od komunikacji zwierząt podkreślają, że dwu- lub trzy-sylabowe imiona, kończące się samogłoską, są dla psów najłatwiejsze do zapamiętania. „Luna” idealnie wpisuje się w ten wzorzec.

Wśród ładnych imion dla psów AI wyróżniło jeszcze m.in. imiona takie jak Pixel, Nova, Rocky czy Milo — imiona krótkie, energiczne, dźwięczne.

