Wybrano najpiękniejsze imiona w Polsce. Klasyka wraca do łask

Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2025-10-19 13:14

Sztuczna inteligencja wybrała najpiękniejsze imiona w Polsce. Zestawienie pokazuje, że klasyka wciąż ma ogromną siłę – wśród faworytów AI znalazły się zarówno tradycyjne imiona jak i nowoczesne, melodyjne propozycje. Zobacz, które imiona zachwyciły algorytmy swoim brzmieniem i znaczeniem.

Autor: Wygenerowane przez AI

Wybór imienia to decyzja, która zostaje z człowiekiem na całe życie. Ma brzmieć ładnie, pasować do nazwiska, a przy tym nie być zbyt pospolite. Coraz częściej rodzice szukają inspiracji w internecie — także w sztucznej inteligencji. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie imiona AI uznaje za najpiękniejsze w Polsce – zarówno wśród dziewczynek, jak i chłopców.

Jak sztuczna inteligencja ocenia imiona?

Algorytmy analizujące imiona mogą brać pod uwagę kilka czynników: melodyjność, harmonię dźwięków, łatwość wymowy, znaczenie oraz emocje, jakie wywołuje dane imię. Sztuczna inteligencja porównuje też popularność imion z ich estetyką – dzięki temu powstaje swoisty ranking „piękna językowego”.

Najpiękniejsze imiona męskie w Polsce według AI
Sztuczna inteligencja pokazuje, że „piękne imię” to połączenie kilku elementów – brzmienia, znaczenia i emocji, jakie budzi. W zestawieniach królują imiona tradycyjne, ale brzmiące świeżo i lekko. Cechuje je równowaga między klasyką a współczesnością.

Zarówno Zofia i Maja, jak i Aleksander czy Leon, to przykłady imion, które przetrwały próbę czasu. Brzmią naturalnie, elegancko i – jak zauważa AI – mają w sobie coś, co po prostu cieszy ucho.

