Nieszczęście przed Wielkanocą

Wybuch gazu w Podlaskiem. W domu było 5 osób, w tym 3-miesięczne niemowlę. Rodzinny dramat tuż przed świętami

jch 21:42 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Tragedia tuż przed świętami wielkanocnymi. W jednym z domów we wsi Mrówki (gmina Wizna, woj. podlaskie) doszło do wybuchu gazu. Jedna osoba została poważnie ranna, ma oparzenia I i II stopnia. Budynek częściowo nie nadaje się do zamieszkania.