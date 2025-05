Załamanie pogody. Może być niebezpiecznie. Ostrzeżenia IMGW

Wygrana LOTTO w zasięgu ręki? AI wskazała pewniaki. Te liczby to szansa na miliony

Rolnicy. Podlasie: Andrzej to twardy rolnik. "Nie będzie mnie po ziemi ciągnął"

Ostrzeżenie przed burzami obowiązuje w czwartek od godziny 13 do godziny 18. Burze mogą wystąpić na następujących obszarach: Białystok, powiat białostocki, powiat hajnowski, powiat sokólski, powiat augustowski, Suwałki, powiat suwalski.

Szczegóły ostrzeżenia

Zjawisko: Burze z opadami deszczu i silnym wiatrem, lokalnie grad

Stopień zagrożenia: 1 (w trzystopniowej skali)

Prawdopodobieństwo wystąpienia: 70 procent

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 25 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad - czytamy w komunikacie wydanym przez IMGW.

⚡️🗺️W czwartek front atmosferyczny znajdzie się na wschodzie kraju. Zalegać tam będzie wilgotna i dość chwiejna masa powietrza. Warunki do rozwoju konwekcji będą wystarczające - spodziewamy się zatem pojawienia burz. Burze będą dość wydajne opadowo, zwłaszcza na krańcach… pic.twitter.com/mLbVIEcJLw— Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info (@SOB_pl) May 28, 2025

Co robić, gdy zaskoczy cię burza, a jesteś na zewnątrz?

Nie zatrzymuj się i nie szukaj schronienia pod drzewami, słupami energetycznymi (jeżeli linia ulegnie zerwaniu, zostaniesz porażony prądem), niestabilnymi konstrukcjami np. wiatami oraz wszystkimi wysokimi elementami, bo one przyciągają pioruny; unikaj otwartej przestrzeni. Wykorzystaj jako schronienie istniejące budowle: most, wiadukt, przepusty lub inne stałe konstrukcje. Jeżeli nie masz możliwości takiego ukrycia się, wykorzystaj zagłębienia terenu (rów, głęboki dół). Odsuń się od metalowych przedmiotów i ich nie dotykaj. Wyjdź natychmiast z wody. Unikaj używania telefonu komórkowego, a najlepiej go wyłącz.

Dla najnowszych informacji i szczegółowych prognoz warto odwiedzać oficjalną stronę IMGW.

Ostrzeżenia przed silnymi burzami obowiązuje także w południowo-wschodniej Polsce. Burza przeszła m.in. przez Lublin. - Opady występujące do tej pory osiągały miejscami natężenie do 10 mm/h, a całkowite sumy opadów zbliżają się do 20 mm. W ciągu kolejnych godzin strefa najintensywniejszego deszczu przesuwać się będzie wolno na wschód obszaru. Konwekcja towarzysząca opadom nie generuje zjawisk burzowych - czytamy w komunikacie IMGW.

Radar burzowy w internecie - gdzie jest burza?

W przypadku śledzenia burz pomocny jest radar burzowy, który może znaleźć za darmo w internecie. Radar burzowy jest także dostępny w aplikacji na smartfony, np. RainViewer. Pamiętajmy, że burza może nas zaskoczyć w każdej chwili. Zwłaszcza wiosną i latem, gdy nieraz jesteśmy poza domem. Tragiczna historia z Podlasia może być tu przestrogą: Piorun zabił studenta. Tomek miał 22 lata. "Pioruny biły za naszymi plecami, jakby nas goniły" [ZDJĘCIA, WIDEO] Radar burzowy online to bez wątpienia przydatne narzędzie, które pozwala zorientować się, w którym regionie naszego kraju trwa właśnie burza lub w którym kierunku zmierza.

Sonda Czy sprawdzasz regularnie ostrzeżenia IMGW? Tak Nie Nie ufam prognozie pogody