Wybuch w domu w Tykocinie. Dwie osoby musiały uciekać

Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły ratownicze. W działaniach uczestniczyło łącznie 10 zastępów straży pożarnej, a także specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza „Łomża”. Ratownicy przeszukiwali teren również z wykorzystaniem drona. – Na miejscu działało 10 zastępów straży pożarnej, a także specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza „Łomża”. Teren zdarzenia przeszukiwano przy użyciu drona – powiedziała Radiu Eska młodsza ogniomistrzyni Justyna Kłusewicz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Strażacy zabezpieczyli miejsce eksplozji oraz dokładnie sprawdzili budynek i jego otoczenie pod kątem obecności ewentualnych poszkodowanych. Akcja ratownicza trwała kilka godzin i zakończyła się już po północy.