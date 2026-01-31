Wybuch w domu w Tykocinie. Dwie osoby musiały uciekać

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-01-31 21:59

W piątkowy wieczór, 30 stycznia, w domu rodzinnym w Tykocinie doszło do eksplozji, która najprawdopodobniej była związana z ulatniającym się gazem. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń, jednak konieczna była ewakuacja dwóch osób.

Autor: KM PSP Łomża/ Materiały prasowe

Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły ratownicze. W działaniach uczestniczyło łącznie 10 zastępów straży pożarnej, a także specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza „Łomża”. Ratownicy przeszukiwali teren również z wykorzystaniem drona. – Na miejscu działało 10 zastępów straży pożarnej, a także specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza „Łomża”. Teren zdarzenia przeszukiwano przy użyciu drona – powiedziała Radiu Eska młodsza ogniomistrzyni Justyna Kłusewicz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Strażacy zabezpieczyli miejsce eksplozji oraz dokładnie sprawdzili budynek i jego otoczenie pod kątem obecności ewentualnych poszkodowanych. Akcja ratownicza trwała kilka godzin i zakończyła się już po północy.

