Nowy sposób przemytu na granicy z Białorusią. Kolejne zatrzymania

Zatrzymania dokonano w ramach postępowania prowadzonego przez Straż Graniczną pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Hajnówce. Podejrzani mają 37 i 39 lat. Według ustaleń śledczych mieli zajmować się przemytem papierosów przerzucanych z terytorium Białorusi do Polski przy pomocy balonów meteorologicznych.

Zarzuty i decyzja sądu

Mężczyźni usłyszeli zarzuty wynikające z kodeksu karnego skarbowego oraz z ustawy dotyczącej przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę i ochrony bezpieczeństwa narodowego. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec nich tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Teraz podejrzani będą odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości.

Za łamanie sankcji przewidzianych ustawą grozi kara pozbawienia wolności nie krótsza niż trzy lata.

Przemytnicy zmieniają metody działania

Straż Graniczna zwraca uwagę, że wzmocnione zabezpieczenia na granicy polsko-białoruskiej, w tym bariera fizyczna i elektroniczna, powodują, iż przemytnicy próbują szukać nowych sposobów przerzutu nielegalnych wyrobów tytoniowych. W ostatnim czasie coraz częściej wykorzystywane są do tego balony meteorologiczne.

Balony mogą stwarzać zagrożenie

Służby ostrzegają, że balony używane do przemytu mogą stanowić bezpośrednie niebezpieczeństwo dla ludzi i mienia. Wskazano, że mogą być one napełnione wodorem, który w połączeniu z powietrzem może tworzyć mieszankę wybuchową.

W przypadku zauważenia balonu meteorologicznego należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby.

Podlaski Oddział Straży Granicznej podsumowuje, że tylko w 2025 roku ujawniono papierosy przemycone balonami meteorologicznymi z Białorusi do Polski o łącznej szacunkowej wartości przekraczającej 3,4 mln zł. W związku z tym procederem zatrzymano dotąd 29 osób.

