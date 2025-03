Wygrał milion w Lotto i teraz ma ogromny problem

W Lotto można wygrać miliony złotych. Wystarczy kupić zakład i mieć naprawdę dużo szczęścia. Czasami niektórym to się udaje. Wystarczy przypomnieć sobie historię bezdomnego z Łomży, który wygrał milion złotych. Niestety ta historia nie zakończyła się dobrze. Aby zagrać w Lotto trzeba mieć 3 zł, ale trzeba wiedzieć, że dopłacając do każdego zakładu Lotto 1 zł można wziąć udział w dodatkowym losowaniu. Tak właśnie zrobił pewien mieszkaniec Białegostoku. We wtorek 11 marca odnotowano w tym mieście główną wygraną w Lotto Plus. Szczęśliwy zakład został kupiony w punkcie LOTTO przy ul. Zachodniej 2/A2 lok. 4 w Białymstoku. - Dzięki temu gracz może się cieszyć z głównej wygranej w Lotto Plus wartej równy 1 000 000 zł. Oto liczby, które znalazły się w zwycięskim zakładzie: 5, 7, 16, 19, 28, 40 - informuje Totalizator Sportowy. Zgodnie z prawem, 10 procent z tej kwoty trzeba będzie oddać skarbówce. "Na rękę" wychodzi więc 900 tys. złotych. Na co można wydać te pieniądze? Na dom z działką może być za mało, więc może lepiej wydać pieniądze na mieszkanie lub samochód? Z takim problemem mierzy się pewnie szcześciarz z Białegostoku.

W czwartek (13.03) do wygrania w Lotto będzie 8 milionów złotych.

