Justyna i Mateusz z serialu "Rolnicy. Podlasie". Niedawno spotkało ich ogromne nieszczęście

W 6. sezonie serialu Rolnicy. Podlasie zadebiutowali młodzi rolnicy z Kizielan w gminie Janów: Justyna i Mateusz. Para gospodaruje wspólnie z rodzicami Mateusza. W maju 2023 ich gospodarstwo spotkało ogromne nieszczęście. W pożarze obory zginęło całe stado krów. - Wewnątrz znajdowało się około 150 sztuk bydła, około 115 spaliło się, uratowano 24 sztuk - informowali po pożarze strażacy. W internecie ruszyła zbiórka pieniędzy. W pomoc poszkodowanym rolnikom zaangażowali się nie tylko mieszańcy regionu. - Tyle kłód pod nogi i jeszcze jesteśmy razem, więc nic nas nie rozłączy - mówiła gospodyni.

Na szczęście rolnicy stanęli na nogi, a gospodarstwo wróciło do życia. Podczas naszej ostatniej wizyty w Kizielanach mogliśmy obserwować jak powstają zdjęcia do kolejnego odcinka serialu Rolnicy. Podlasie. Zobaczyliśmy m.in. jak Dominik, Mateusz wraz z kuzynem Zbyszkiem przestawiają stuletni spichlerz, aby zaadoptować go na kurnik. Serial Rolnicy. Podlasie można oglądać w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.