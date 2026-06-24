Wygrana Eurojackpot. Fortuna uśmiechnęła się do gracza z Polski

Losowanie Eurojackpot z 23 czerwca przyniosło polską wygraną III stopnia (5+0). Szczęśliwy kupon został zakupiony w punkcie LOTTO przy ul. Warszawskiej 32 w Suwałkach. Gracz zdecydował się na grę metodą „chybił trafił”, a jego wybór okazał się niezwykle skuteczny. Wygrana wyniosła dokładnie 1 328 001,70 zł.

W losowaniu wylosowano liczby: 24, 27, 43, 48, 50 oraz 4 i 12. Żadnemu z uczestników gry w krajach biorących udział w Eurojackpot nie udało się trafić głównej wygranej.

Ponad 1,3 mln zł to suma, która może całkowicie odmienić codzienność. Za taką kwotę można kupić nowoczesne mieszkanie w dużym mieście, wybudować dom, spłacić kredyt hipoteczny albo zrealizować marzenie o podróży dookoła świata.

Choć ponad milion złotych robi ogromne wrażenie, rekordowa wygrana w historii Suwałk pozostaje znacznie wyższa. Należy do gracza, który 7 lutego 2015 roku trafił „szóstkę” w Lotto i zgarnął 30 216 854,10 zł.

Natomiast rekordowa wygrana w Eurojackpot w Polsce padła w 2022 roku w powiecie krotoszyńskim. Szczęśliwy gracz zdobył wtedy aż 213 mln zł.

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Jak grać w Eurojackpot?

Eurojackpot należy do najpopularniejszych gier liczbowych w Europie. Pojedynczy zakład kosztuje 12,50 zł. Aby zagrać, należy wytypować:

5 z 50 liczb,

2 z 12 liczb.

Losowania odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki. W grze uczestniczą m.in. Polska, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Holandia, Czechy, Dania, Norwegia, Szwecja i Węgry.

To najbardziej znane ulice w Polsce. Przyciągają miliony turystów każdego roku

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