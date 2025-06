Wyjątkowa okazja, by odkryć największe perełki Podlasia. Wystarczy bilet za 8 zł

Zwiedzanie bez ograniczeń za 8 zł dziennie

"Turystyczna Ósemka" to świetna propozycja na wakacyjne dni dla rodzin, seniorów, turystów indywidualnych i grup zorganizowanych. Tanie bilety, elastyczny rozkład i możliwość zwiedzania najpiękniejszych zakątków województwa podlaskiego w ciągu jednego dnia czynią z niej wakacyjny hit sezonu. Za jedyne 8 złotych można korzystać przez cały dzień z nielimitowanych przejazdów autobusami kursującymi na trasie „Turystycznej Ósemki”. Bilet pozwala dowolnie wsiadać i wysiadać na wybranych przystankach, co daje pełną swobodę w planowaniu zwiedzania i dostosowywaniu trasy do własnych zainteresowań.

Autobusy kursują codziennie, 3 razy dziennie: o godzinie 8:30, 11:00 i 16:00, a podczas wybranych niedzielnych kursów o 11:00 pasażerowie mogą dodatkowo skorzystać z przejazdu z licencjonowanym przewodnikiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Białymstoku. To gwarancja nie tylko wygodnej podróży, ale też bogatej dawki wiedzy o odwiedzanych miejscach.

Co czeka na trasie Turystycznej Ósemki?

Białystok – serce regionu

Podróż rozpoczyna się i kończy w Białymstoku – największym mieście województwa, pełnym zabytków, parków i wyjątkowej atmosfery. Pałac Branickich nazywany „Wersalem Północy”, Planty, Rynek Kościuszki czy nowoczesne galerie sztuki sprawiają, że Białystok przyciąga zarówno miłośników historii, jak i współczesnej kultury.

Tykocin – miasteczko jak z bajki

Tykocin zachwyca urokliwym rynkiem i bogatą historią. Największą atrakcją jest Zamek w Tykocinie i barokowa synagoga, będąca jedną z najstarszych w Polsce. Spacer wąskimi uliczkami tego miasteczka to podróż w czasie, a dla amatorów regionalnej kuchni Tykocin oferuje znakomite podlaskie specjały.

Kurowo – brama do Narwiańskiego Parku Narodowego

W Kurowie mieści się Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka”, skąd najlepiej rozpocząć odkrywanie magicznych terenów Narwiańskiego Parku Narodowego. Ta część Podlasia nazywana jest „Polską Amazonią” dzięki malowniczej, rozlewiskowej dolinie Narwi. Drewniane kładki, wieże widokowe i ścieżki edukacyjne przyciągają miłośników natury.

Choroszcz – pałacowe wnętrza i historia

W Choroszczy na turystów czeka Muzeum Wnętrz Pałacowych, mieszczące się w XVIII-wiecznym pałacu Branickich, który niegdyś służył jako letnia rezydencja magnackiej rodziny. To unikalna możliwość zobaczenia, jak żyła arystokracja na Podlasiu.

Wasilków – spotkanie z podlaską wsią

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie pozwala przenieść się w świat tradycyjnej podlaskiej wsi. Drewniane chaty, wiatraki, kuźnie i warsztaty rzemieślnicze dają obraz życia codziennego mieszkańców tych ziem sprzed lat.

Supraśl – duchowość i ikony

Supraśl to perła Podlasia, znana m.in. z Muzeum Ikon, które mieści się w dawnym Pałacu Archimandrytów prawosławnego klasztoru. Mistyczna atmosfera, bogactwo sztuki sakralnej i urokliwe uliczki czynią z Supraśla wyjątkowe miejsce na turystycznej mapie regionu.

Kopna Góra – spotkanie z żubrami i przyrodą

Na zakończenie podróży warto zajrzeć do Arboretum i Zagrody Pokazowej Żubrów w Kopnej Górze, gdzie można podziwiać majestatyczne żubry w ich naturalnym środowisku. Arboretum zachwyca również bogactwem podlaskiej flory.

Turystyczna Ósemka będzie kursować do 31 sierpnia 2025 roku, w trybie ciągłym – 7 dni w tygodniu, 3 kursy dziennie.

Przebieg trasy:

Białystok – Tykocin – Kurowo – Choroszcz – Białystok – Wasilków – Supraśl – Kopna Góra – Białystok.

Przystanki:

Dworzec PKS Nova w Białymstoku – stanowisko nr 8 Muzeum w Tykocinie Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka” w Kurowie Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy Dworzec PKS Nova w Białymstoku – stanowisko nr 8 Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie Muzeum Ikon w Supraślu Arboretum | Zagroda Pokazowa Żubrów w Kopnej Górze Dworzec PKS Nova w Białymstoku – stanowisko nr 8.

Komfort podróży dla wszystkich

W ramach „Turystycznej Ósemki” kursują dwa autobusy, w tym jeden niskopodłogowy, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz przystosowany do przewozu rowerów. Dzięki temu wycieczka po Podlasiu jest dostępna dla każdego – bez względu na wiek czy kondycję.

