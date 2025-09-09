Wypadek ciężarówki z bydłem ujawnił przemyt papierosów. Niecodzienny widok na podlaskiej ekspresówce!

Na drodze ekspresowej S61 pod Zabielem (woj. podlaskie) doszło do niecodziennego wypadku. W wyniku zderzenia ciężarówki przewożącej bydło z litewskim Iveco, na jezdnię wysypały się setki kartonów nielegalnych papierosów. Siedem krów zginęło na miejscu, a kilkanaście zostało rannych.

Do dramatycznego i jednocześnie niecodziennego zdarzenia doszło we wtorek (9 września) około godz. 16 na drodze ekspresowej S61 w miejscowości Zabiele (woj. podlaskie). Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn kierowca litewskiego Iveco postanowił zjechać na pobocze. Tam zatrzymał swój pojazd. Chwilę później doszło do tragedii — w stojące Iveco uderzyła ciężarówka przewożąca bydło. Siła uderzenia była tak duża, że pojazd wiozący krowy przewrócił się na bok.

Na miejscu rozegrały się dramatyczne sceny — ryk rannych zwierząt było słychać na całą okolicę. Niestety, siedem krów nie przeżyło kraksy. Kilkanaście innych zostało rannych i wymagało pomocy weterynarzy. Strażacy i służby drogowe przez wiele godzin walczyli o to, by uspokoić sytuację na trasie i udrożnić ruch.

Ale to nie koniec sensacyjnych doniesień. Z rozbitego litewskiego Iveco na asfalt wysypały się… setki kartonów papierosów bez polskich znaków akcyzy! Okazało się, że kierowca przewoził kontrabandę. Nielegalny tytoń zmieszał się z krwią rannych i zabitych zwierząt.

Choć winę za wypadek ponosi polski kierowca (został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł) to 36-letni litewski szofer został zatrzymany. Będzie musiał tłumaczyć się przed polskimi służbami celnymi. Został zatrzymany.

To prawdziwy dramat, z jednej strony zginęły zwierzęta, z drugiej mamy do czynienia z poważnym przemytem — komentuje jeden z funkcjonariuszy pracujących na miejscu. Policja ustala szczegółowe okoliczności wypadku. Droga S61 w była zablokowana przez kilka godzin.

