Około dziesięcioosobowa grupa migrantów zbliżyła się do bariery granicznej w czwartek wieczorem. Wykryły to urządzenia zapory elektronicznej. - Szybko wysłaliśmy patrole. Na filmie, który opublikowaliśmy na Twitterze widać, że odbieramy migrantom podstawioną pod barierę drabinę. W odpowiedzi w kierunku funkcjonariuszy poleciały kamienie i gałęzie - przekazała rzeczniczka.

Od początku roku SG odnotowała w sumie ponad 9 tys. prób nielegalnego przejścia przez granicę z Białorusi do Polski. W marcu i kwietniu było to po ok. 2,5 tys. takich prób; w maju do tej pory - łącznie ponad 900. Jak wyliczyła, migranci zatrzymani w tym roku na granicy z Białorusią pochodzili z ponad 40 krajów.

Na 206 km granicy polsko-białoruskiej działa zapora elektroniczna, czyli system kamer i czujników. Jest ona uzupełnieniem – zbudowanej w ubiegłym. roku na 186 km granicy – zapory stalowej o wysokości 5,5 m. Do zakończenia budowy zapory elektronicznej brakuje jeszcze 150 metrów instalacji na ostatnim z jedenastu odcinków, zlokalizowanym w okolicach Narewki i Białowieży. Prace techniczne uniemożliwiają tam obecnie warunki w terenie, bo miejsca te są zalane wodą. Instalacja będzie możliwa, gdy poziom wody opadnie.

Wczoraj➡️#PSGBiałowieża cudzoziemcy atakowali patrole🇵🇱,które udaremniły próbę nielegalnego przekroczenia granicy.Coraz częściej obserwujemy agresywne zachowania cudzoziemców,którzy atakują służby🇵🇱, bo za wszelka cenę chcą osiągnąć swój cel-dostać się przez🇵🇱dalej do🇪🇺.1/2⬇️ pic.twitter.com/GNZLNtOWyp— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) May 12, 2023

