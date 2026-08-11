Dwumiesięczna dziewczynka znaleziono w Oknie Życia

Do zdarzenia doszło w Białymstoku. W znajdującym się przy Pogotowiu Opiekuńczym Oknie Życia pozostawiono dziewczynkę, która ma około dwóch miesięcy.

Osoba, która zostawiła dziecko, przekazała również podstawowe informacje na jego temat. Przy niemowlęciu znajdowała się kartka z imieniem i datą urodzenia. Zamieszczono na niej także dane dotyczące zdrowia dziewczynki, sposobu jej karmienia oraz wykonanych szczepień.

Zgodnie z obowiązującą procedurą dziecko zostało zabrane do placówki medycznej, aby lekarze mogli sprawdzić jego stan.

Lekarze zbadali dziewczynkę

Dziewczynka trafiła do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Pierwsze informacje przekazane przez placówkę są uspokajające.

- Dziewczynka trafiła do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z okna życia. Ze wstępnych tutaj ustaleń medyków wynika, że dziecko jest zdrowe. Była zadbana, jest uśmiechnięta. Czekamy na decyzję sądu w sprawie dziecka. Czy to będzie rodzina zastępcza, czy to będzie rodzina adopcyjna, to już leży w gestii sądu

- mówi Radiu Eska Aneta Łukowska, rzeczniczka białostockiego szpitala.

Na ten moment dziewczynka pozostaje więc pod opieką medyczną, a jej dalsza sytuacja będzie zależała od decyzji odpowiednich instytucji.

Nie wiadomo, dlaczego została pozostawiona

Wraz z dzieckiem pozostawiono wiadomość, jednak nie wyjaśnia ona powodów, dla których dziewczynka znalazła się w Oknie Życia.

Z przekazanych informacji wynika, że osoba pozostawiająca niemowlę nie podała w liście przyczyn swojej decyzji. Nie wiadomo zatem, jakie były okoliczności, które doprowadziły do pozostawienia dziecka.

Sześć tygodni na zmianę decyzji

W przypadku pozostawienia dziecka w Oknie Życia rodzice mają określony czas na zmianę swojej decyzji. W tej sytuacji jest to sześć tygodni.

W tym okresie mogą podjąć działania zmierzające do odzyskania dziecka i powrotu z nim do domu. Jeżeli do tego nie dojdzie, dalsze kroki w sprawie dziewczynki podejmowane będą przez odpowiednie instytucje, a o jej przyszłości zdecyduje sąd.

Jednym z możliwych scenariuszy jest umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej. W dalszej perspektywie może również zostać rozpoczęta procedura adopcyjna.

Miejsce, w którym pozostawiono dziewczynkę, znajduje się przy Pogotowiu Opiekuńczym przy ulicy Orlej w Białymstoku. Okno Życia funkcjonuje tam od 2022 roku.

Jego zadaniem jest umożliwienie bezpiecznego pozostawienia noworodka lub niemowlęcia osobie, która nie jest w stanie albo nie chce sprawować nad nim opieki. Po znalezieniu dziecka uruchamiane są odpowiednie procedury, w tym zapewnienie mu pomocy medycznej oraz formalne uregulowanie jego sytuacji.