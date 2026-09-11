Zaginęła 16-letnia Urszula z Białegostoku. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach

Działania poszukiwawcze koordynowane są przez mundurowych z IV Komisariatu Policji w Białymstoku. Wszelkie doniesienia, które mogłyby przyczynić się do odnalezienia zaginionej 16-latki, są niezwykle cenne.
Rysopis zaginionej Urszuli Bielawskiej
Poszukiwana dziewczyna mierzy w przybliżeniu 172 cm i charakteryzuje się masywną sylwetką. Ma oczy w kolorze niebieskim oraz ciemne włosy o długości do ramion. Cechą szczególną jest implant umieszczony w prawym uchu.
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W momencie wyjścia z domu nastolatka miała na sobie:
- czarny T-shirt,
- ciemne szorty za kolano,
- białe obuwie sportowe.
Apel białostockiej policji o kontakt
Służby apelują do wszystkich, którzy mogli spotkać Urszulę Bielawską lub dysponują wiedzą na temat tego, gdzie obecnie może przebywać zaginiona, o niezwłoczne przekazanie tych informacji. Można to zrobić dzwoniąc pod numer alarmowy 112, lub udając się do dowolnego komisariatu policji.