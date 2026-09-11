Zaginęła 16-letnia Urszula z Białegostoku. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-11 13:34

Białostoccy policjanci prowadzą poszukiwania 16-letniej Urszuli Bielawskiej. Dziewczyna opuściła swoje miejsce zamieszkania 8 sierpnia 2026 roku i od tego momentu nie nawiązała żadnego kontaktu z bliskimi. Funkcjonariusze proszą o udostępnianie wizerunku zaginionej.

Portret zaginionej 16-letniej Urszuli z Białegostoku w okularach. O szczegółach poszukiwań czytaj w SE Białystok.
Autor: KMP Białystok/ Materiały prasowe

Działania poszukiwawcze koordynowane są przez mundurowych z IV Komisariatu Policji w Białymstoku. Wszelkie doniesienia, które mogłyby przyczynić się do odnalezienia zaginionej 16-latki, są niezwykle cenne.

Rysopis zaginionej Urszuli Bielawskiej

Poszukiwana dziewczyna mierzy w przybliżeniu 172 cm i charakteryzuje się masywną sylwetką. Ma oczy w kolorze niebieskim oraz ciemne włosy o długości do ramion. Cechą szczególną jest implant umieszczony w prawym uchu.

Czytaj też: Policja przerwała imprezę. Odnaleziono zaginione nastolatki i zatrzymano 4 mężczyzn

W momencie wyjścia z domu nastolatka miała na sobie:

  • czarny T-shirt,
  • ciemne szorty za kolano,
  • białe obuwie sportowe.
Sonda
Czy ktoś z twojej rodziny czy znajomych kiedyś zaginął?

Apel białostockiej policji o kontakt

Służby apelują do wszystkich, którzy mogli spotkać Urszulę Bielawską lub dysponują wiedzą na temat tego, gdzie obecnie może przebywać zaginiona, o niezwłoczne przekazanie tych informacji. Można to zrobić dzwoniąc pod numer alarmowy 112, lub udając się do dowolnego komisariatu policji.

Białystok. Pościg za kierowcą BMW. 25-latek rozbił auto o latarnię
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BIAŁYSTOK