Zaginęła 16-letnia Urszula z Białegostoku. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach

Działania poszukiwawcze koordynowane są przez mundurowych z IV Komisariatu Policji w Białymstoku. Wszelkie doniesienia, które mogłyby przyczynić się do odnalezienia zaginionej 16-latki, są niezwykle cenne.

Rysopis zaginionej Urszuli Bielawskiej

Poszukiwana dziewczyna mierzy w przybliżeniu 172 cm i charakteryzuje się masywną sylwetką. Ma oczy w kolorze niebieskim oraz ciemne włosy o długości do ramion. Cechą szczególną jest implant umieszczony w prawym uchu.

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W momencie wyjścia z domu nastolatka miała na sobie:

czarny T-shirt,

ciemne szorty za kolano,

białe obuwie sportowe.

Sonda Czy ktoś z twojej rodziny czy znajomych kiedyś zaginął? Tak, ale udało się go odnaleźć. Tak i do tej pory nie wiadomo, co się z nim stało. Nie.

Apel białostockiej policji o kontakt

Służby apelują do wszystkich, którzy mogli spotkać Urszulę Bielawską lub dysponują wiedzą na temat tego, gdzie obecnie może przebywać zaginiona, o niezwłoczne przekazanie tych informacji. Można to zrobić dzwoniąc pod numer alarmowy 112, lub udając się do dowolnego komisariatu policji.