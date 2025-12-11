Zaginęła 17-letnia Natalia. Ostatni raz widziano ją w Suwałkach

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-12-11 7:32

Policjanci z Zambrowa poszukują 17-letniej Natalii Lebudy, która w sobotę 29 listopada oddaliła się z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podroszynie i do tej pory nie wróciła. Ostatni raz widziana była w Suwałkach. Mundurowi apelują o pomoc w odnalezieniu nastolatki.

i

Autor: KPP Zambrów/ Materiały prasowe

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie prowadzą "poszukiwania opiekuńcze" za 17-letnią Natalią Lebudą. Nastolatka w sobotę 29 listopada uciekła z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podroszynie. Do chwili obecnej do niego nie powróciła. Ostatni raz widziana była w Suwałkach.

Natalia ma około 180 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, włosy koloru czarnego, nosi okulary. Ubrana była w biały top na ramiączka, czarno-szarą bluzę, niebieskie jeansy z szerokimi nogawkami. - Wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu 17-latki proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112 lub najbliższą jednostką Policji - apeluje mł. asp. Marta Dmochowska z KPP Zambrów.

ZAMBRÓW
POLICJA ZAMBRÓW