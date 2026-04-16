Zaginęła 17-letnia Wiktoria z Białegostoku. Policja prosi o pomoc

Zaginęła 17-latka z Białegostoku
Poszukiwania prowadzi Komisariat Policji II w Białymstoku. Funkcjonariusze proszą o rozpowszechnianie informacji oraz wizerunku dziewczyny, aby zwiększyć szanse na jej szybkie odnalezienie.
Od momentu zaginięcia nie ma żadnych informacji o tym, gdzie może przebywać nastolatka.
Czytaj też: Kobiety poszukiwane przez podlaską policję. Wydano za nimi listy gończe
Rysopis zaginionej
Wiktoria Iga Polnicka ma:
- około 153 cm wzrostu
- szczupłą budowę ciała
- długie, ciemne włosy
W dniu zaginięcia była ubrana w:
- czarną bluzę z kapturem
- czarne spodnie
Policja apeluje o kontakt
Każda osoba, która może mieć informacje mogące pomóc w odnalezieniu 17-latki, proszona jest o pilny kontakt z numerem alarmowym 112 lub najbliższą jednostką Policji.