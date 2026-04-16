Zaginęła 17-letnia Wiktoria z Białegostoku. Policja prosi o pomoc

Zaginęła 17-latka z Białegostoku

Poszukiwania prowadzi Komisariat Policji II w Białymstoku. Funkcjonariusze proszą o rozpowszechnianie informacji oraz wizerunku dziewczyny, aby zwiększyć szanse na jej szybkie odnalezienie.

Od momentu zaginięcia nie ma żadnych informacji o tym, gdzie może przebywać nastolatka.

Rysopis zaginionej

Wiktoria Iga Polnicka ma:

około 153 cm wzrostu

szczupłą budowę ciała

długie, ciemne włosy

W dniu zaginięcia była ubrana w:

czarną bluzę z kapturem

czarne spodnie

Policja apeluje o kontakt

Każda osoba, która może mieć informacje mogące pomóc w odnalezieniu 17-latki, proszona jest o pilny kontakt z numerem alarmowym 112 lub najbliższą jednostką Policji.