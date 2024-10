Załamanie pogody ze śniegiem na nizinach. IMGW podaje datę ataku zimy w Polsce

40-letni Piotr poleciał do Azji na wymarzone wakacje. Doszło do tragedii. Jego brat odebrał telefon o "strasznym wypadku"

Pogoda na Wszystkich Świętych i listopad w Polsce

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizowali prognozę pogody na przełom października i listopada 2024 roku. Niestety, załamanie pogody przyjdzie 1 listopada i w czasie długiego weekendu. - Odnotujemy znaczące ochłodzenie i pierwszy epizod z opadami deszczu ze śniegiem, a lokalnie na północnym wschodzie nawet śniegu - podaje IMGW. Już dziś wiemy, że przydadzą się ciepłe kurtki i trzeba będzie zaplanować usuwanie białego puchu z samochodów.

Pierwszy śnieg i atak zimy w Polsce. IMGW wskazuje datę

Niepokojąco wyglądają prognozy na drugą część bieżącego tygodnia. We Wszystkich Świętych (1 listopada), w całej Polsce wiać będzie porywisty wiatr o prędkości do 65 km/h, na północy kraju do 85 km/h, a nad morzem nawet do 95 km/h.

- Wiejący w piątek dość silny i silny wiatr będzie zwiastunem zmiany pogody. W sobotę pogoda poprawi się i będzie pogodnie, a jedynie na północnym wschodzie przelotnie może padać deszcz lub deszcz ze śniegiem. Niestety znacząco się ochłodzi. Temperatura maksymalna wyniesie jedynie od 4°C do 9°C. W połączeniu z umiarkowanym i porywistym wiatrem, zwłaszcza na północy kraju, odczuwalnie będzie bardzo chłodno - wskazuje IMGW. Na sam koniec tygodnia przewidywany jest konkretny atak zimy.

W niedzielę nad Polskę ponownie nadciągną chmury. W całym kraju występować będą opady, przeważnie deszczu, ale na wschodzie może pojawiać się także deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie śnieg. Opady na zachodzie i w centrum kraju okresami będą miały intensywniejsze natężenie. Wciąż będzie chłodno, od 5°C na wschodzie do 10°C na zachodzie i 11°C nad samym morzem. Ponownie silniejszy wiatr - prognozują synoptycy.

Taka będzie pogoda zima w Polsce? Prognoza długoterminowa zaskakuje

Zgodnie z amerykańską prognozą pogody opartą na modelu CFS zima 2024/2025 w Polsce będzie wyjątkowo ciepła. Podobne przewidywania ma też IMGW, a wynika z nich, że średnia temperatura w grudniu, styczniu i lutym będzie wyższa niż w poprzednich latach, nawet o 2-3 stopnie. W czasie tegorocznej zimy mają dominować opady deszczu, a nie deszczu ze śniegiem i śniegu.

