Zapadła decyzja w sprawie strefy buforowej na granicy. Straż Graniczna podała szczegóły

Migranci próbowali przekroczyć granicę w różnych miejscach na odcinku strzeżonym przez Podlaski Oddział SG - w rejonie Płaskiej, Lipska, Krynek, Narewki, Bobrownik, Michałowa i Mielnika. Zatrzymano także koleją osobę, tzw. kuriera, czyli osobę pomagającą w nielegalnym przekroczeniu granicy. - Obywatel Ukrainy przewoził sześciu cudzoziemców, którzy uprzednio dostali się do Polski wbrew obowiązującym przepisom - poinformowała w komunikacie rzeczniczka POSG mjr Katarzyna Zdanowicz.

Od początku 2024 r. odnotował ponad 24,5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

Strefa buforowa na granicy z Białorusią przedłużona o kolejne 90 dni

Od środy przez następne 90 dni - na wyznaczonym obszarze przy granicy - dalej obowiązuje strefa buforowa z zakazem przebywania. O północy z wtorku na środę weszło w życie rozporządzenie MSWiA w tej sprawie. Oznacza ono dalszy zakaz przebywania na takim samym, jak przez ostatnie 90 dni określonym obszarze w strefie nadgranicznej. Dotyczy to ok. 60,6 km linii granicy w powiecie hajnowskim. Na blisko 45 km nie wolno przebywać w odległości 200 m od linii granicy, na pozostałym obszarze to 2 km. Zakaz przebywania nie dotyczy miejscowości i szlaków turystycznych.

MSWiA podsumowało, że po 90 dniach obowiązywania strefy o 64 proc. spadła liczba prób nielegalnego przekroczenia tej granicy przez migrantów i to - w ocenie ministerstwa - potwierdza zasadność i skuteczność działania strefy. Ograniczenie obecności osób w strefie ma także gwarantować bezpieczeństwo również służbom pilnującym granicy.

MSWiA podało, że od początku obowiązywania strefy odnotowano ponad 6,1 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, zatrzymano także 71 osób podejrzewanych o pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy.

