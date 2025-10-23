Zapłacił tyle, co za wafelka i wygrał w Lotto. Imponująca wygrana w małym mieście

Jacek Chlewicki
2025-10-23 12:55

Gracz z Siemiatycz może mówić o ogromnym szczęściu. W losowaniu Mini Lotto z 21 października 2025 roku padła tam główna wygrana – 410 760,80 zł. Szczęśliwy kupon został zagrany w kolekturze przy ulicy Mickiewicza 7.

21 października 2025 roku okazał się wyjątkowo szczęśliwy dla gracza z Siemiatycz. W punkcie Lotto przy ulicy Mickiewicza 7 padła główna wygrana w Mini Lotto. Szczęśliwiec zgarnął dokładnie... 410 760,80 zł! W zwycięskim losowaniu wylosowano liczby: 6, 13, 18, 20, 23. To właśnie ten zestaw przyniósł graczowi pokaźną sumę, która już wkrótce może zmienić jego życie.

Zasady gry w Mini Lotto

Mini Lotto to jedna z najpopularniejszych gier liczbowych w Polsce. Zasady są proste:

  • wybierasz 5 z 42 liczb,
  • losowania odbywają się codziennie o godz. 22:00,
  • jeden zakład kosztuje 2 zł,
  • maksymalna wygrana może wynieść nawet 500 000 zł.

Choć wysokość wygranej zależy od liczby trafień i liczby graczy, trafienie wszystkich pięciu liczb zawsze oznacza znaczną sumę pieniędzy — tak jak w przypadku szczęśliwego kuponu z Siemiatycz.

Mini Lotto przyciąga graczy prostotą zasad i codzienną szansą na wygraną. Losowania odbywają się każdego wieczoru o godzinie 22. Najwyższą jak do tej pory wygraną odnotowano 16 listopada 2024. Gracz na lotto.pl wygrał aż 560 186,80 zł. W ostatnim czasie (22.10) wysoka wygrana, oprócz Siemiatycz, padła także w Węgorzewie - 403 763,20 zł.

