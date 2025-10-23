Zapłacił tyle, co za wafelka i wygrał w Lotto. Imponująca wygrana w małym mieście

21 października 2025 roku okazał się wyjątkowo szczęśliwy dla gracza z Siemiatycz. W punkcie Lotto przy ulicy Mickiewicza 7 padła główna wygrana w Mini Lotto. Szczęśliwiec zgarnął dokładnie... 410 760,80 zł! W zwycięskim losowaniu wylosowano liczby: 6, 13, 18, 20, 23. To właśnie ten zestaw przyniósł graczowi pokaźną sumę, która już wkrótce może zmienić jego życie.

Zasady gry w Mini Lotto

Mini Lotto to jedna z najpopularniejszych gier liczbowych w Polsce. Zasady są proste:

wybierasz 5 z 42 liczb,

losowania odbywają się codziennie o godz. 22:00,

jeden zakład kosztuje 2 zł,

maksymalna wygrana może wynieść nawet 500 000 zł.

Choć wysokość wygranej zależy od liczby trafień i liczby graczy, trafienie wszystkich pięciu liczb zawsze oznacza znaczną sumę pieniędzy — tak jak w przypadku szczęśliwego kuponu z Siemiatycz.

Mini Lotto przyciąga graczy prostotą zasad i codzienną szansą na wygraną. Losowania odbywają się każdego wieczoru o godzinie 22. Najwyższą jak do tej pory wygraną odnotowano 16 listopada 2024. Gracz na lotto.pl wygrał aż 560 186,80 zł. W ostatnim czasie (22.10) wysoka wygrana, oprócz Siemiatycz, padła także w Węgorzewie - 403 763,20 zł.

