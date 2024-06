Żar leje się z nieba. IMGW ostrzega Podlasie

Lato rozkręca się na dobre. Przez najbliższe dni w całym kraju będzie gorąco. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla całego kraju przed upałem i burzami. Gorąco będzie w woj. podlaski, gdzie obowiązuje ostrzeżenie 2. stopnia przed upałem. - Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 21°C - czytamy w ostrzeżeniu obowiązującym dla mieszkańców Białegostoku. Gorąco będzie co najmniej do piątku (28 czerwca) do godz. 20, ale ostrzeżenie może zostać przedłużone na kolejne dni.

Czytaj też: Urządzili sobie wyścigi na ulicach Białegostoku. "Ponad 300 miałem!". Dziewczyna prowadziła relację. "O kur***, ale FAZA!"

W środę w centrum Białegostoku stanęły kurtyny wodne, którą pomogą mieszkańcom miasta i turystom przetrwać upały. Lekarze zalecają, że kto nie musi, to niech lepiej nie wychodzi z domu w godzinach największego działania promieni słonecznych. Pijmy też dużo wody - nawet 2 litry dziennie. Gdy jesteśmy na zewnątrz, starajmy się chronić naszą głowę i skórę przed słońcem.