Zderzenie ciężarówki i osobówki. Pojazd staranował ganek domu

We wtorek 2 czerwca, na ulicy Binduga w Brańsku miało miejsce groźnie wyglądające zderzenie. Ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym, a następnie zjechała z trasy i uderzyła w ganek pobliskiego domu.

Służby otrzymały zgłoszenie około godziny 13:50. W pojazdach uczestniczących w kolizji byli tylko kierowcy. Z kolei w budynku, w który uderzyło auto, znajdowała się jedna osoba.

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Na miejscu natychmiast zjawiły się służby ratunkowe. Wszyscy uczestnicy zdarzenia zostali przebadani przez ratowników medycznych i na szczęście nikt nie musiał trafić do szpitala. W akcji brały udział trzy zastępy z JRG w Bielsku Podlaskim oraz druhowie z OSP KSRG Brańsk. Trwa ustalanie dokładnych przyczyn zdarzenia.